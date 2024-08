Napeti odnosi: kaj se dogaja z ekipo filma Konča se z nama?

Film Konča se z nama je že v premiernem vikendu predvajanja v kinematografe privabil številne gledalce, ki so z navdušenjem pričakovali ljubezensko dramo, ustvarjeno po istoimenski knjižni uspešnici avtorice Colleen Hoover . Film z zvezdniško zasedbo je bil toplo sprejet, a številni se sprašujejo, kaj se dogaja z njegovo ekipo. Prihod filma sta z veliko promocijsko turnejo napovedala njegova glavna akterja igralka Blake Lively in režiser ter igralec Justin Baldoni – a zanimivo, nikoli skupaj. Kaj se dogaja z ekipo filma Konča se z nama ?

Družbeno omrežje TikTok so preplavili posnetki teorij oboževalcev, tik zatem pa so se tujim medijem javili številni neimenovani viri blizu produkcije, ki so potrdili, da je med ekipo že na setu vladalo napeto vzdušje. Glavni problem naj bi sicer nastal v času postprodukcije, ko sta glavna igralka in režiser vztrajala pri drugačnih verzijah končnega produkta.

Za napete odnose naj bi bil kriv tudi igralkin soprog Ryan Reynolds, ki je za film napisal nekaj prizorov, nato pa prevzel kreativni nadzor nad projektom. Justin Baldoni, režiser filma in eden od glavnih igralcev v njem naj bi se tako umaknil in zakoncema, v tem primeru tudi producentom, prepustil zadnjo besedo. "Ni vse tako, kot je videti, zgodba je veliko kompleksnejša. Tudi zasedba in avtorica Colleen Hoover ne želijo nič imeti z Justinom," je za revijo People povedal neimenovan vir.