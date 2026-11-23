Večer v Kino Šiška se je začel s slovensko premiero nemškega filma RAVE ON, 80-minutne glasbene drame in odisejade skozi berlinsko techno podzemlje. V središču zgodbe je Kosmo, nekoč uspešen producent in didžej, ki želi svojo novo vinilko osebno predati legendarnemu didžeju v enem najbolj razvpitih berlinskih techno klubov. Na videz preprosta naloga se spremeni v nočno potovanje skozi glasbo, halucinatorne trenutke in soočenje z lastno preteklostjo.

RAVE ON x ENDEMIT FOTO: Arhiv organizatorja

Projekcije se je v Ljubljani udeležil tudi sorežiser filma Viktor Jakovleski, ki ga je odziv slovenskega občinstva presenetil že med samim filmom. "Kino Šiška me je popolnoma presenetil. Polna dvorana, ki je že med samo projekcijo postala pravi klub z dodatnimi svetlobnimi efekti, nato pa vsi ti ljudje, ki so med žurom prišli do mene in mi povedali, kje so se našli v zgodbi. Koncept rejva, ki se iz platna prenese na plesišče, je uspel kot v filmu. Vse pohvale ekipi," je povedal Jakovleski. Ko so se po filmu prižgale luči, dogajanja ni bilo konec. Filmsko občinstvo se je postopoma spremenilo v klubsko, za uvod pa je za mešalno mizo stopil MMali oziroma Matej Mirnik, eden ključnih ustvarjalcev kolektiva Endemit.

RAVE ON x ENDEMIT FOTO: Arhiv organizatorja

Ob tej priložnosti je občinstvu predstavil tudi svojo novo vinilno izdajo Don't Forget to Go Home. Štiridelni EP nadaljuje njegovo raziskovanje atmosferičnega in psihedeličnega techna, remiks naslovne skladbe pa je prispeval Efdemin. Slednji velja za enega najbolj prepoznavnih protagonistov berlinske elektronske scene in je rezident slovitega Berghaina, kluba, ki že desetletja velja za eno osrednjih institucij svetovne techno kulture. Njegov nastop je predstavljal osrednji del noči in razprodano Katedralo za nekaj ur približal atmosferi, ki jo je občinstvo malo prej spremljalo na filmskem platnu. "Res sem se veselil, da se po devetih letih spet vrnem v Ljubljano. Tokrat še toliko bolj, ker mi je Ed ves čas govoril o kolektivu Endemit in njihovih posebnih dogodkih, tudi o festivalu na Koroškem. Vedel sem, da bo večer dober, ampak zdaj lahko zagotovo rečem, da je bil to eden najboljših žurov leta. Od ozvočenja do ambienta in, kar me je še posebej presenetilo, publike," je po nastopu povedal Efdemin.

RAVE ON x ENDEMIT FOTO: Arhiv organizatorja

Sklep večera je pripadel Edu Davenportu oziroma Inlandu, britanskemu producentu in rezidentu berlinske Panorama Bar, ikoničnega dela kompleksa Berghain. Davenport je bil hkrati ena glavnih povezav med obema polovicama dogodka: sodeloval je pri glasbi za film RAVE ON, vodi mastering pri založbi Endemit, sodeloval pa je tudi pri MMalijevih vinilnih izdajah. Slovenskemu občinstvu ni neznan. V preteklosti je pri nas že večkrat nastopal v Ljubljani in na festivalu Endemit, tokrat pa je razprodano noč v Kinu Šiška sklenil z nepozabnim jutranjim setom. Iz filmske špice je tako skoraj dobesedno prestopil za mešalno mizo in sklenil krog med Berlinom, filmom in ljubljanskim plesiščem.

RAVE ON x ENDEMIT FOTO: Arhiv organizatorja