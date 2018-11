Končno je znano, kdaj se bo predvajala zadnja sezona Igre prestolov

George R. R. Martin je prvo knjigo iz serije Pesem ledu in ognja (A Song of Ice and Fire) izdal že leta 1996 (s pisanjem prve knjige je začel leta 1991). V novembru 2005 je četrta knjiga Vranja gostija (A Feast for Crows) postala najbolj prodajana knjiga na lestvicah The New York Times in The Wall Street Journal. Peta knjiga iz serije, ADance with Dragons, je izšla julija 2011, še vedno pa čakamo na zadnji dve knjigi.

Leta 2011 pa je epska serija prišla tudi na male zaslone in hitro osvojila številne oboževalce, število katerih je iz sezone v sezono strmo raslo. Vsako sezono so ustvarjalci in igralci pobirali nagrade, za sedmo sezono so tako prejeli kar 22 nominacij za emmyje, lani so tako pobrali tudi kipec za najboljšo serijo, vse skupaj pa so do zdaj pobrali že 47 emmy nagrad.

Pred nami je tako zdaj osma sezona in ustvarjalci so končno javili, kdaj bo ugledala luč sveta – to bo naslednje leto aprila. Sama produkcija zadnje sezone se je začela že oktobra lani, ustvarjalca serije David Benioff in D. B. Weiss pa sta v intervjuju za Entertainment Weekly razkrila, da želita serijo skleniti kar se da spektakularno – glede na zgodbo iz knjig in serije, pa se mnogi že sprašujejo, kdo vse bo (znova) umrl.