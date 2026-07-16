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Film/TV

Konec čakanja: v kinematografe prišel spektakel Odiseja

Ljubljana, 16. 07. 2026 11.52 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
E.M. STA
Film Odiseja

V kinematografih po Sloveniji in svetu bodo premierno predvajali filmsko priredbo Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana. V Odiseji je bila prva projekcija filma že ob polnoči, na ljubljanskem Filmu pod zvezdami pa je premiera razprodana. Film prihaja tudi v Cineplexxove kinematografe in v Kino Bežigrad, kjer se bodo projekcije odvile na prostem. Triurni epski zgodovinski akcijski film z Mattom Damonom v glavni vlogi premetenega Odiseja kritiki že uvrščajo med favorite za oskarja za najboljši film.

V nedeljski oddaji 24UR ne zamudite intervjuja s Slovencem, ki je zaigral v Odiseji.

Ep Odiseja opisuje vračanje enega največjih grških junakov trojanske vojne domov na Itako. Zaradi zamere bogovom se potovanje vleče kar deset let. "Ta pripoved o vrnitvi dolgo izgubljenega kralja na presenetljiv način združuje elemente različnih žanrov, ki so ljudem blizu," so besede režiserja Christopherja Nolana navedli pri distribucijski hiši Karantanija Cinemas.

Matt Damon v filmu Odiseja.
Matt Damon v filmu Odiseja.
FOTO: Profimedia

Težko pričakovan film, v katerem so poleg Matta Damona nastopili tudi Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya in Charlize Theron, filmski kritiki že označujejo za osupljiv dosežek.

Filmska kritičarka Perri Nemiroff s portala Collider ga je po svetovni premieri v Londonu minuli teden ocenila kot filmsko poslastico ter veličastno, napeto upodobitev Homerjevega epa, ki nosi nezamenljiv pečat tega priznanega filmskega ustvarjalca. Po njenem mnenju si je težko predstavljati drugega filmarja, ki bi to literarno delo, grški junaški ep, ki je najverjetneje nastal med 9. in 7. stoletjem pred našim štetjem, na filmsko platno prenesel s tolikšno mero širine in srčnosti.

Kot so še sporočili iz distribucijske hiše, Odiseja velja za enega največjih Nolanovih projektov, saj je proračun zanj znašal okoli 250 milijonov dolarjev (približno 220 milijonov evrov), snemali pa so ga v več državah po svetu, v Maroku, Grčiji, Italiji, na Škotskem, Islandiji, v Zahodni Sahari, na Malti in v Los Angelesu.

Tom Holland v filmu Odiseja.
Tom Holland v filmu Odiseja.
FOTO: Profimedia

Mitološki spektakel so posneli s tehnologijo Imax, ki omogoča ločljivost v formatu 1570. Ta velja za največji obstoječi filmski format z najvišjo ločljivostjo in je tudi priljubljena izbira režiserja Nolana. Izbrana ločljivost se namreč nanaša na dimenzije filma; 15 perforacij ob robu vsakega kadra, ki omogočajo poteg filma skozi projektor, in 70 mm višine.

Nolan je s kamerami Imax začel snemati že pri filmu Temni vitez iz leta 2008, njegov z oskarjem nagrajeni Oppenheimer iz leta 2023 pa je bil prvi film, ki je bil v celoti posnet na 65-milimetrski film Imax. Odiseja velja za prvi komercialni celovečerec, ki je bil v celoti posnet s kamerami Imax. Pri podjetju Imax so po dogovoru z Nolanom ustvarili nove kamere, dovolj tihe za snemanje dialogov.

Po drugi strani pa so k bojkotu filma zaradi prizorov, posnetih na ozemlju Zahodne Sahare, minuli teden pozvali organizatorji mednarodnega filmskega festivala FiSahara. Zahodna Sahara, nekdanja španska kolonija, ki je bogata z rudami, je namreč od leta 1975 pod nadzorom Maroka, Združeni narodi pa jo obravnavajo kot nesamoupravno ozemlje.

Zvezdniška zasedba filma Odiseja.
Zvezdniška zasedba filma Odiseja.
FOTO: Profimedia

"Ko bo Christopher Nolan stopil na rdečo preprogo premierne projekcije, bo hkrati poteptal mednarodno pravo, zlasti pravico ljudstva Sahravi do njihovega ozemlja in virov, ki jih Maroko nezakonito izkorišča," je njihove besede navedla francoska tiskovna agencija AFP.

Nolan velja za enega najbolj priznanih filmskih ustvarjalcev svojega časa. Ustvaril je številne filmske uspešnice, med njimi so biografski film Oppenheimer (2023), znanstvenofantastični akcijski triler Tenet (2020) in znanstvenofantastični film Medzvezdje (2014).

Razlagalnik

Homer je bil legendarni antični grški pesnik, ki mu pripisujejo avtorstvo dveh temeljnih del zahodne književnosti, Iliade in Odiseje. O njegovem življenju je malo zanesljivih podatkov, zato mnogi zgodovinarji razpravljajo o t. i. 'homerskem vprašanju', torej ali je bil Homer dejanska zgodovinska oseba ali pa sta epa zbirka ustnega izročila, ki so ga skozi stoletja oblikovali številni pesniki. Njegova dela so ključna za razumevanje antične grške mitologije, vrednot in družbene ureditve tistega časa.

Izraz 'nesamoupravno ozemlje' je uradna oznaka Združenih narodov za območja, katerih prebivalci še niso dosegli polne mere samouprave. V primeru Zahodne Sahare to pomeni, da gre za ozemlje, ki je bilo pod špansko kolonialno upravo, po njenem umiku leta 1975 pa je postalo predmet sporov glede suverenosti. Oznaka poudarja mednarodno priznano pravico tamkajšnjega prebivalstva, vključno z ljudstvom Sahravi, do samoodločbe, kar pomeni, da status ozemlja še ni dokončno rešen v skladu z mednarodnim pravom.

IMAX (kratica za Image Maximum) je sistem za predvajanje filmov, ki uporablja bistveno večje filmske trakove in naprednejšo tehnologijo projektorjev kot običajni kinematografi. Zaradi večje površine filmskega negativa je ločljivost slike neprimerljivo višja, kar gledalcu omogoča izjemno podrobno in ostro vizualno izkušnjo. Poleg tega so dvorane IMAX pogosto opremljene s posebej prilagojeno geometrijo dvorane in vrhunskim zvočnim sistemom, kar ustvari občutek popolne potopitve v dogajanje na platnu, kar režiserji, kot je Christopher Nolan, izkoriščajo za ustvarjanje epskih in vizualno mogočnih filmskih spektaklov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
odiseja premiera kino slovenija

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misanthrope
16. 07. 2026 12.49
Za Diane Kruger bi definitivno moški šli v vojno. Za Mabundo Nagumbe sigurno ne 🤣
Odgovori
0 0
LinaAnil
16. 07. 2026 12.47
Spektakel??? 🤣🤣🤣 Bi komentirala, pa mi boste spet brisali komentar.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
16. 07. 2026 12.39
Zanic do konca
Odgovori
+4
4 0
PEACEMAKER
16. 07. 2026 12.39
Koker vsak filem po letu 2010
Odgovori
+5
5 0
HardKore
16. 07. 2026 13.00
Še najboljši so muzikali 🤣🤣🤢🤮🤮🤮🤮
Odgovori
0 0
Amor Fati
16. 07. 2026 12.11
Nedolgo nazaj je v javnost prišel zelo zanimiv podatek, da je Tom novega Spajdermana snemal vsega 12 dni, vse ostale prizore, kjer njegov obraz ni bil v celoti viden, pa prepustil svojemu dvojniku in svojemu kaskaderju. Kljub temu je prejel več milijonov na svoj bančni račun. Za dvanajst dni snemanja, za dvanajst dni dela. In ne, ni snemal po 14 ur na dan, kot so snemali v starih časih. Na snemaju je prebil vsega šest ur. Zdej pa zračunajte, koliko ur snemanja je oddelal.
Odgovori
+5
5 0
LinaAnil
16. 07. 2026 12.48
Še malo pa bo to precenjeno smetano nadomestil AI, komaj čakam.
Odgovori
0 0
Misanthrope
16. 07. 2026 12.09
Bojkot. Ne bomo podpirali woke vsebin.
Odgovori
+5
6 1
CorbaMorba
16. 07. 2026 12.43
A woke je zato, ker ne vsebuje historično natančnih homoerotičnih vsebin? Se strinjam.
Odgovori
-1
1 2
Misanthrope
16. 07. 2026 13.00
Woke je zato, ker nam že spet forsirajo BLM in trans agendo.
Odgovori
0 0
Lolekman9875
16. 07. 2026 12.04
Jaja...na yt pa 500k negativnih
Odgovori
+7
7 0
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