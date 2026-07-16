Konec čakanja: v kinematografe prišel spektakel Odiseja

V nedeljski oddaji 24UR ne zamudite intervjuja s Slovencem, ki je zaigral v Odiseji.

Ep Odiseja opisuje vračanje enega največjih grških junakov trojanske vojne domov na Itako. Zaradi zamere bogovom se potovanje vleče kar deset let. "Ta pripoved o vrnitvi dolgo izgubljenega kralja na presenetljiv način združuje elemente različnih žanrov, ki so ljudem blizu," so besede režiserja Christopherja Nolana navedli pri distribucijski hiši Karantanija Cinemas.

Matt Damon v filmu Odiseja. FOTO: Profimedia

Težko pričakovan film, v katerem so poleg Matta Damona nastopili tudi Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya in Charlize Theron, filmski kritiki že označujejo za osupljiv dosežek. Filmska kritičarka Perri Nemiroff s portala Collider ga je po svetovni premieri v Londonu minuli teden ocenila kot filmsko poslastico ter veličastno, napeto upodobitev Homerjevega epa, ki nosi nezamenljiv pečat tega priznanega filmskega ustvarjalca. Po njenem mnenju si je težko predstavljati drugega filmarja, ki bi to literarno delo, grški junaški ep, ki je najverjetneje nastal med 9. in 7. stoletjem pred našim štetjem, na filmsko platno prenesel s tolikšno mero širine in srčnosti. Kot so še sporočili iz distribucijske hiše, Odiseja velja za enega največjih Nolanovih projektov, saj je proračun zanj znašal okoli 250 milijonov dolarjev (približno 220 milijonov evrov), snemali pa so ga v več državah po svetu, v Maroku, Grčiji, Italiji, na Škotskem, Islandiji, v Zahodni Sahari, na Malti in v Los Angelesu.

Tom Holland v filmu Odiseja. FOTO: Profimedia

Mitološki spektakel so posneli s tehnologijo Imax, ki omogoča ločljivost v formatu 1570. Ta velja za največji obstoječi filmski format z najvišjo ločljivostjo in je tudi priljubljena izbira režiserja Nolana. Izbrana ločljivost se namreč nanaša na dimenzije filma; 15 perforacij ob robu vsakega kadra, ki omogočajo poteg filma skozi projektor, in 70 mm višine. Nolan je s kamerami Imax začel snemati že pri filmu Temni vitez iz leta 2008, njegov z oskarjem nagrajeni Oppenheimer iz leta 2023 pa je bil prvi film, ki je bil v celoti posnet na 65-milimetrski film Imax. Odiseja velja za prvi komercialni celovečerec, ki je bil v celoti posnet s kamerami Imax. Pri podjetju Imax so po dogovoru z Nolanom ustvarili nove kamere, dovolj tihe za snemanje dialogov. Po drugi strani pa so k bojkotu filma zaradi prizorov, posnetih na ozemlju Zahodne Sahare, minuli teden pozvali organizatorji mednarodnega filmskega festivala FiSahara. Zahodna Sahara, nekdanja španska kolonija, ki je bogata z rudami, je namreč od leta 1975 pod nadzorom Maroka, Združeni narodi pa jo obravnavajo kot nesamoupravno ozemlje.

Zvezdniška zasedba filma Odiseja. FOTO: Profimedia

"Ko bo Christopher Nolan stopil na rdečo preprogo premierne projekcije, bo hkrati poteptal mednarodno pravo, zlasti pravico ljudstva Sahravi do njihovega ozemlja in virov, ki jih Maroko nezakonito izkorišča," je njihove besede navedla francoska tiskovna agencija AFP. Nolan velja za enega najbolj priznanih filmskih ustvarjalcev svojega časa. Ustvaril je številne filmske uspešnice, med njimi so biografski film Oppenheimer (2023), znanstvenofantastični akcijski triler Tenet (2020) in znanstvenofantastični film Medzvezdje (2014).