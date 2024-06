Konec hrvaške različice Poroka na prvi pogled: Tiago zasovražil Tino?

V samo dveh mesecih so se kandidati hrvaškega šova Poroka na prvi pogled, ki smo ga lahko spremljali na VOYO, morali soočiti z različnimi izzivi, tako manj prijetnimi kot tistimi malo bolj prijetnimi. Nekateri so se ujeli prvi trenutek, ko so se spoznali, drugi so na odnosu delali nekaj časa in postali prijatelji, spet tretji niso našli medsebojne simpatije v nobenem spektru odnosa. In Slovenka Tina Blašković? Zdi se, da je bilo njeno popotovanje v šovu še najbolj razburljivo.

V zadnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Hrvaška so se kandidati še zadnjič soočili s kandidati, ki so od njih želeli slišati, kako sta potekala zadnja dva meseca in kaj so od šova odnesli, v kakšnem odnosu so s svojim partnerjem, s katerim so se na začetku šova poročili. Skoraj najbolj buren pogovor s strokovnjaki sta imela Slovenka Tina Blašković in njen mož Tiago Coutinho Nunes. Pred strokovnjake sta prišla kot zadnji par, saj sta imela skozi šov enega najbolj razburljivih odnosov. Sprva se je zdelo, da je bila ljubezen na prvi pogled, potem zrel odnos, kjer se je vse rešilo s pogovorom, na koncu pa se je izkazalo, da ni vse zlato, kar se sveti. Le dan po snemanju zadnje epizode pred ponovnim snidenjem, ko so si kandidati izpovedali zaobljube, sta se Tina in Tiago razšla.

Še preden se je pogovor s strokovnjaki začel, se je Tina čustveno sesula in začela jokati. Povedala je, da jo je zelo prizadelo, ker je Tiago tiste noči po izpovedi zaobljub spakiral svoje stvari iz stanovanja in odšel brez pozdrava. "To, da me je bolelo, to veš. To, da me nisi poklical, je prav tako bolelo. To, da sem te klicala in si rekel, da naj se slišiva čez tri dni, ker jaz ne spoštujem tvojega časa, tudi to je bolelo, saj si mi tekom snemanja oddaje dajal popolnoma drugačne občutke kot po tem, ko je bilo vsega konec. Mislim, da si zaslužim objem, pozdrav, da me pospremiš iz stanovanja, v katerem sva skupaj živela," je povedala Tina Tiagu in za konec dodala: "Oprostila sem ti, to veš, a mi je vseeno bilo zelo težko priti sem." Strokovnjakinja Iva je povedala, da je na zadnji ceremoniji predvidela, da bo naredil, kar je naredil, in ga označila za ženskarja oziroma zapeljivca. Tiago je bil v trenutku užaljen in jo skoraj da napadel ter ji rekel: ''Oprosti, kdo pa si ti, da me lahko obtožuješ takšnih stvari?'' Svoj odhod brez slovesa je začel opravičevati, ker je takrat dojel, da se Tina v nekaterih stvareh preprosto ne more spremeniti. "In to me je pripeljalo do točke, da ... Nikoli nikogar nisem sovražil, a njo sem na koncu šova zasovražil. Nisem je mogel niti pogledati, ko je bila njena prijateljica tam. Nisem je mogel prenašati."

