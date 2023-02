Konec maja na platnih težko pričakovani muzikal Mala morska deklica

Na filmska platna prihaja težko pričakovani muzikal Mala morska deklica. Ob Halle Bailey , temnopolti igralki, ki bo nadela morski rep protagonistke, bodo v igrano računalniško animiranem filmu zaigrali še Jonah Hauer-King kot princ Eric, Melissa McCarthy kot Uršula in Javier Bardem kot kralj Triton. Jacob Tremblay bo posodil glas ribici Flounderju , Daveed Diggs pa raku Sebastianu . Scenarij za film sta napisala Jane Goldman in David Magee .

Disney je Halle Bailey v vlogi Ariele razkril že poleti 2019. Prvi napovednik za novi film je bil objavljen septembra 2022 in po pisanju Variety sprožil veliko navdušenja nad petjem Halle Bailey – čeprav se jo je slišalo le 15 sekund. Na pohvale in kritike pa so naleteli tudi ob izbiri temnopolte igralke. Ko je bilo leta 2019 naznanjeno, da bo Arielo upodobila temnopolta igralka, so se namreč nekateri razburjali nad dejstvom, da Baileyjeva vizualno ne spominja na svetlopolto in rdečelaso junakinjo.