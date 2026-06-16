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Konec suše: Spielberg ima ponovno poletni filmski hit

Los Angeles, 16. 06. 2026 16.12 pred 9 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Dan razkritja

Legendarni režiser Steven Spielberg ima razlog za slavje. Njegov novi film Dan razkritja se je zavihtel na vrh blagajn kinematografov po vsem svetu. V prvem vikendu je film zaslužil že 80 milijonov evrov in presegel prvotne napovedi, z zaslužkom pa znanstvenofantastična srhljivka beleži tudi režiserjev največji otvoritveni vikend za izvirni film doslej. Spielberg ima po letih suše tako ponovno poletno uspešnico.

Ime Steven Spielberg pozna vsakdo, ki o svetu filma ve vsaj nekaj osnovnih informacij. Režiser se je podpisal pod kultne klasike, kot so Žrelo, Schindlerjev seznam, Jurski park in E.T. Čeprav velja za enega najpomembnejših akterjev v Hollywoodu, je imel 79-letnik v zadnjem obdobju težave s privabljanjem občinstva v kinematografe. Obdobje suše je prekinila znanstvenofantastična srhljivka Dan razkritja.

Dan razkritja
Dan razkritja
FOTO: Karantanija Cinemas

Film, v katerem igrajo Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor in Colman Domingo je presegel prvotne napovedi in v preteklem koncu tedna v blagajne prinesel skoraj 93 milijonov ameriških dolarjev oziroma 80 milijonov evrov. Ne le to, Dan razkritja beleži tudi režiserjev največji otvoritveni vikend za izvirni film doslej. Spielberg ima po letih suše tako ponovno poletno uspešnico.

Preberi še Je Dan razkritja najboljši film Stevena Spielberga tega tisočletja?

Že odzivi prvih gledalcev in kritikov, ki so si Dan razkritja ogledali še pred premiero v kinematografih, so bili izjemno pozitivni. Spomnimo, številni so ga označili za najboljši film Stevena Spielberga v zadnjih dvajsetih letih. Posebne pohvale je že takrat (in jih tudi sedaj, ko je film na voljo za ogled po vsem svetu) prejela tudi igralka Emily Blunt, za katero mnogi trdijo, da je odigrala eno najboljših vlog svoje kariere.

Dan razkritja
Dan razkritja
FOTO: Karantanija Cinemas

Film je navdušil tudi slovensko občinstvo. Že pred projekcijo težko pričakovanega filma se je v ljubljanski Odiseji novinar oddaje 24UR Denis Malačič pogovarjal z dr. Tomažem Zwittrom, slovenskim astronomom in astrofizikom ter rednim profesorjem na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Dr. Zwitter, ki se je od nekdaj rad oziral v nebo, je pojasnil, da ima narava veliko več domišljije kot mi sami. "Ko se znoči in se nad teboj odpre nebesni svod, postaneš bolj skromen, saj vidiš, kako majhen pravzaprav si," je še povedal. Na vprašanje o tem, ali smo v vesolju res sami, pa je dodal: "Skoraj vsaka druga zvezda ima svoj planet, teh pa je čez sto milijard, zato morate biti res zagledani sami vase, da rečete, da smo v vesolju popolnoma edini." Premiere so se udeležili številni znani Slovenci in Slovenke, ki so bili nad filmom zelo navdušeni.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
16. 06. 2026 16.58
Ne spomnem se ravno imena moškega čigar kratek video komentar sem videl v enem izmed videov o reakcijah na teorije zarote, ampak ta moški je dejal nekaj kar me je zelo presenetilo. Dejal je, da te najprej privabijo z delno resnico, potem te hranijo z delno resnico, potem, ko si pa navajen na delno resnico, pa delno resnico počasi začnejo spreminjati z delnimi lazmi, in ko si navajen na delne lazi, pa te počasi začnejo hraniti s čistimi lazmi. Tako prideš do točke, ko ne veš več kaj je resnično in kaj ni resnično, in se nevede oklepaš lazi namesto, da bi se oklepal resnice. Dejal je, da je to hollywoodski modus operandi ze več kot trideset let. Tako skrbijo da je narod poln strahu, in da je narod ubogljiv.
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+1
3 2
torks11
16. 06. 2026 16.51
Nas pripravljajo na resnično odkritje?
Odgovori
+2
4 2
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