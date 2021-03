Koprodukcijski film Oče si bodo lahko ogledali v ZDA

Film, v katerem protagonista igra Goran Bogdan , bodo tako v prihodnjem desetletju Američani lahko gledali v kinih in preko platform z videi na zahtevo. Srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija Oče je svetovno premiero doživela na lanskem Berlinalu , na katerem je tudi osvojila dve nagradi: nagrado občinstva in nagrado ekumenske žirije.

Kasneje so film prikazovali na številnih festivalih in je prejel tudi več nagrad. Nedavno je denimo na Tržaškem filmskem festivalu prejel nagrado občinstva za najboljši igrani celovečerni film in nagrado CEI (Central European Initiative), Bogdan pa si je za vlogo "junaka našega časa" prislužil tudi nominacijo za evropsko filmsko nagrado.

Filmska zgodba govori o očetu, ki se v iskanju pravice do vzgajanja svojih otrok peš odpravi na dolgo pot čez Srbijo, da bi svojo pritožbo vložil neposredno pri državnem ministrstvu v Beogradu. Scenarij za koprodukcijo – slovenski koproducent je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo – sta napisala Srdan Golubović in Ognjen Sviličić. V glavnih vlogah nastopajo Goran Bogdan, Boris Isaković, Milica Janevski, Nada Šargin, Muharem Hamzić in Ajla Šantić.

Pravice za prikazovanje filma so po pisanju Hine doslej že odkupili v Turčiji, Južni Koreji, na Irskem in Cipru, v Veliki Britaniji, Grčiji, Tunisu, Združenih arabskih emiratih, Alžiriji, Egiptu, Iranu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Maroku.