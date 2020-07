Koronavirus močno vplival na kontinuiteto slovenske filmske produkcije

Na Slovenskem filmskem centru (SFC) so pojasnili, da je zaradi težav pri črpanju sredstev iz državnega proračuna letos prišlo do velikih zamud: "SFC je do 10. julija počrpal zgolj 715.470,84 evrov transfernih sredstev, kar znaša le 15,21 odstotka od skupne pogodbene vrednosti transfernih sredstev SFC za leto 2020,"poroča Maja Čehovin Korsika z STA. Ker zamude nastajajo pri izplačilih ministrstva za kulturo do SFC, posledično nastajajo zamude tudi pri izplačilih SFC do izvajalcev projektov. To pa vpliva tudi na težave pri zagotavljanju kontinuirane filmske produkcije, so pojasnili na agenciji za film. Več filmskih produkcij je denimo moralo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19 preložiti snemanje in na novo načrtovati terminske aktivnosti produkcije.

"Filmske produkcije in izvajalci projektov s področja filmske kulture se soočajo z nepredvidenimi stroški, nastalimi zaradi zastoja produkcijskih oziroma projektnih aktivnosti, preložitvijo že načrtovanih aktivnosti, za katere so stroški že nastali, oteženim mednarodnim sodelovanjem, ki se je v bistveni meri preselilo s fizičnih srečanj na spletna orodja, in drugimi oblikami oteženega delovanja, ki jih predlagani ukrepi SFC s prožnejšimi pogoji podpore in fleksibilnostjo naslavljajo za čim bolj uspešno in učinkovito okrevanje filmskega sektorja, to je sektorja s pomembnimi multiplikativnimi učinki, neposrednimi in posrednimi, za lokalno gospodarstvo,"so pojasnili na SFC. Ob tem so opomnili, da je filmski sektor izjemno ranljiv tudi zato, ker 'šteje pretežen del delovne sile samozaposlenih s statusom samostojnega delavca v kulturi in samostojnega podjetnika'.