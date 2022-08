Košarica za Nikito, Damirju se ne zdi privlačna

Damir je priznal Nikiti, da do nje ne goji romantičnih čustev. Dubravka pa je razkrila, da ji je neki drugi moški izpovedal naklonjenost in da bi rada šla domov.

Liški sokol in dve tigrici Milan je svoji dekleti peljal v restavracijo, ob njima pa se je počutil kot liški sokol. Med večerjo je Ruža hranila njega in obratno, a se ji je zdelo, da se ni dovolj sprostil. Vprašala ga je, česa se boji, on pa je povedal, da ničesar. Pa je slišal, da mora dati več od sebe, nato pa je napovedala, da bo z masažo prebudila njegovo moškost.

icon-expand Kata se je nenadoma začela boriti za Iva FOTO: POP TV

Ivo pod velikim pritiskom Ivo je svoji dami peljal na prijateljev ranč, kjer mu je Kata naravnost povedala, da ga nekatere stvari ne bodo daleč pripeljale. Dodala je, da se mu ne bi rada zavlekla pod kožo. Branki se je zdelo, da se njena konkurentka počuti ogroženo, Ivu pa, da ga želi Kata za razliko od Branke ukrotiti. Kmet je nato izrazil željo, da bi se s Kato pogovoril na samem. Zaupal ji je, da je pod velikim pritiskom, ona pa mu je očitala, da ni iskren, saj je že prvi dan izjavil, da mu je všeč ona, sedaj pa se vrti okoli Branke. Nato je začel razlagati, da z nobeno ne gre na romantično potovanje. Nikita na svobodi Damir je svoji dekleti povabil na plovbo po Dravi. Nikito je zgrabilo, da bi se posončila in doživela svobodo, zato je vstala in si privihala obleko. Damirju je bilo očitno nerodno in se je glasno pritoževal, češ da mora to trpeti vsak dan. Ko jo je kasneje povabil na zmenek, pa se je jezila ona, saj se je želel pogovarjati o Josephini. Ko ga je vprašala, kaj čuti do nje, je nanizal nekaj komplimentov, nato pa dodal, da si je ne želi v romantičnem smislu.

icon-expand Damir je bil iskren do Nikite. FOTO: POP TV

Irena z gostom v kokošnjak Krunoslavovi hčerki sta na zabavi opazili, da naj bi Irena z enim izmed gostov odšla v kokošnjak na pogovor. Irena je pojasnila, da je šla na stranišče, kamor je šel tudi omenjeni gost, s katerim sta se nato malce pogovarjala. A je Krunoslavova hčerka opazila, da je bil ta "malce" zelo dolg. Krunoslav je bil razočaran in je celo zajokal, zdelo se mu je, da je morda preveč naiven. Napovedal je, da bo dobro razmislil, katero kandidatko bo izbral za romantično potovanje. Tomislav se opraviči Marini Tomislav je vsa tri dekleta peljal na plažo, nato pa ukradel Stelo. Povedal je, da ga ne moti, ker ima otroka, in da ga je pripravljen sprejeti, obenem bo spoštoval dejstvo, da je otrok na prvem mestu. Ni skrival želje, da bi se s Stelo poročil in ustvaril družino. Kasneje se je želel pogovoriti z Marino, da bi si olajšal dušo in srce. Priznal je, da je bil nesramen do nje, a da ga je zadela v najbolj bolečo točko. Marina je zajokala in mu položila na srce, da do Stele ne sme biti takšen. Bila je vesela, da sta se našla, toda opravičilo se ji ni zdelo iskreno.

icon-expand Dubravka je zaljubljena, a ne v Branka FOTO: POP TV