Kot gostitelj oskarjev se vrača Jimmy Kimmel

"Kakor koli že, hvaležen sem akademiji, da me je vprašala tako hitro po tem, ko so vsi dobri voditelji rekli 'ne'," se je pošalil Kimmel, najbolj znan po tem, da že leta vodi nočno pogovorno oddajo Jimmy Kimmel Live! na televiziji ABC .

Kimmel je podelitev oskarjev vodil leta 2017 in 2018. Požel je tudi skoraj univerzalne pohvale za vodenje televizijskih emmyjev leta 2020, ko so se organizatorji na začetku pandemije trudili pripraviti družbeno distancirano prireditev iz skoraj praznega gledališča v Los Angelesu.

Producenta naslednjih oskarjev Glenn Weiss in Ricky Kirshner sta izjavila, da bo Kimmel "zabaven in pripravljen na vse". Izvršni direktor in predsednica akademije Bill Kramer in Janet Yang pa sta ocenila, da bo Kimmel "popoln gostitelj" slovesnosti. Pri tem sta opozorila na njegovo "strokovno znanje o televiziji v živo".