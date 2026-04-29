Kot krotilec kač iskal ljubezen, danes obraz svetovnih kampanj

Naj bo kampanja za lepotne produkte, znano verigo restavracij s hitro prehrano ali pa oglas za žlahtno kapljico. To je le nekaj poslovnih priložnosti, ki so po koncu šeste sezone šova Otok ljubezni ZDA doletele 27-letnega Roberta Rauscha, ki je nedavno slavil v še enem popularnem resničnostnem šovu Traitors.

Rob Rausch FOTO: Profimedia

Krotilca kač, ki je na otoku iskal boljšo polovico, je šov zaradi svoje polarizirajoče osebnosti in privlačnega zunanjega videza izstrelil med zvezde. Danes ima samo na Instagramu več kot dva milijona sledilcev, z dodatnimi 2,4 milijona pa se lahko pohvali na družbenem omrežju TikTok. V Alabami rojen krotilec kač je v intervjujih sicer večkrat priznal, da se slave še ni popolnoma privadil.