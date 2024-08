Kratki animirani film Zarje Menart nagrajen v Šibeniku in Skopju

Makedonska žirija v sestavi Andrijana Ružić , Nikica Gilić in Vlatko Galevski je v obrazložitvi zapisala: "Glavna nagrada je podeljena filmu, ki namiguje na korenine naše kulture, mite, zgodbe in starodavna verovanja ter najde veličastno obliko in tehnike, ki izražajo režiserkino vizijo." Mednarodna žirija hrvaškega festivala v sestavi Lucija Mrzljak , Sasha Svirsky in Ana Nedeljković pa je poudarila, da gre za "vizualno impresiven film, ki nas je popeljal na čustveno potovanje skozi pokrajine poetičnega notranjega sveta. Zaradi tega smo prišli do točke, do katere sicer ne bi nikoli prišli".

Režiserka Zarja Menart je tudi scenaristka, animatorka, ilustratorka in umetniška direktorica filma. Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), je ob prejemu nagrad povedala: "Počaščena sem, da se film na nek način ljudi dotakne. To mi da dodatni zagon za moja nadaljnja ždenja v temnem studiu in iskanja tistega nečesa, česar se morda nikoli ne da popolnoma ujeti, a me kljub temu žene naprej."

Zgodba igranega animiranega filma Tri tičice pripoveduje o modri ptičji ženi, ki pošlje tri ptice, da vodijo dekle skozi neznane temačne pokrajine njenega notranjega sveta. Za animacijo so bili poleg režiserke zadolženi še Anka Kočevar, Matej Lavrenčič, Milly Yencken, Ditiya Ferdous, Andreja Goetz in Leo Černic. Iva Kraljević je bila montažerka, glasove pa so prispevali Zvezdana Novaković, ki je za film napisala tudi glasbo, Marija Kordež in Tatjana Brajer. Oblikovalec zvoka je bil Julij Zornik.

Producent filma je Finta Film, zanj Tina Smrekar, ki je ob prejemu nagrad povedala: "Nagradi nam ogromno pomenita, priznanja nam dokazujejo, da je slovenski animirani film na pravi poti. Glede na nacionalno specifiko bomo težko parirali produkcijam večjih trgov, medtem ko smo z avtorskim pristopom že sedaj v svetovnem vrhu."

Mednarodni festival animiranega filma in stripa Supertoon je potekal od 22. do 26. julija, Flipbook filmski festival pa od 8. do 11. avgusta. Slovensko občinstvo si bo film premierno lahko ogledalo 20. avgusta na mednarodnem festivalu kratkega filma FeKK v Ljubljani, konec septembra pa še na mednarodnem StopTrik festivalu v Mariboru. Svetovna premiera filma je bila na letošnjem 64. filmskem festivalu v poljskem Krakovu, so še sporočili s SFC.