Kratki film Jana Cvitkoviča je zgodba o ljubezni, nasilju in ženski

Film A ti mene vidiš? prinaša zgodbo o ljubezni, krivdi, nasilju, o ženski, drevesu in sekiri ter o trenutku, ko je naposled mogoče izreči: "Ženska je opravila svoje. Svet jo objame." V njem so zaigrali Irena Kovačević , Mala Cvitkovič , Miha Košec , Medea Novak , Primož Pirnat in Marjuta Slamič . Direktor fotografije je bil Jure Černec . Kratki film bo svetovno premiero doživel v četrtek na nemškem filmskem festivalu Oldenburg.

Cvitkovič, ki je podpisal režijo in scenarij, je pojasnil, da sta ga na festival po ogledu filma povabila njegov direktor Torsten Neumann in njegova partnerica, kanadsko-ameriška igralka Deborah Kara Unger. "Odločitev za svetovno premiero na filmskem festivalu Oldenburg je padla potem, ko sta me po ogledu filma poklicala direktor festivala Torsten Neumann in njegova partnerica, znana kanadsko-ameriška igralka Deborah Kara Unger, njune prve besede pa so bile: 'Tvoj film naju je popolnoma presunil. Resnično želiva, da ga pokažeš tukaj v Oldenburgu.' Ta iskrena in intenzivna reakcija mi je zadoščala."

Filmski festival v Oldenburgu v deželi Spodnja Saška, kjer bo film doživel svetovno premiero, poteka od leta 1994. Značilna zanj sta svobodomiselnost in odkrivanje novih talentov, pri čemer vsakokrat ponudi nabor premier in izvirnih neodvisnih produkcij. Na njem so prikazali nemške premiere filmov zvenečih imen, kot so Darren Aronofsky, Brian De Palma, Steven Soderbergh, Michael Polish, Johnnie To, Chan-wook Park in Takeshi Kitano. Gre za enega najbolj samosvojih festivalov v Evropi, ki ga vodnik Ultimate Film Festival uvršča med pet najboljših filmskih festivalov na svetu, tudi zaradi nekonvencionalnih zamisli in pristopov zunaj uhojenih poti. Revije Variety, Hollywood Reporter in Screen International pa so ga označile za evropski Sundance.

Slovenska premiera filma bo na 25. Festivalu slovenskega filma, ki bo med 25. in 30. oktobrom v Portorožu.

Projekt je nastal v produkciji produkcijske hiše Solsticij, s podporo tehničnih uslug Filmskega studia Viba film. Sofinanciral ga je Slovenski filmski center, producirala ga je Slađana Vide, koproducent pa je Studio Arkadena.