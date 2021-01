Krešo odšel iz serije Šverc komerc

Na sporedu je bil zadnji del prve sezone priljubljene hrvaške serije Šverc komerc. Med drugim smo lahko videli, da se je zgodba končala za enega od najbolj priljubljenih likov Kreša, ki ga igra priljubljeni in postavni igralec Momčilo Otašević.

icon-expand Momčilo Otašević se je poslovil od svojega lika Kreša. FOTO: POP TV

Igralec Momčilo Otaševićse je z vlogo Kreša prikupil slovenskim gledalcem in gledalkam. V 169. epizodi prve sezone, ki ste jo lahko spremljali včeraj na POP TV, je Krešo izvedel, da je bila za njim razpisana tiralica in da mu zapor ne uide. Edini izhod zanj je beg iz države, zato se Krešo poslovi od družine in prijateljev ter odpotuje na Irsko. In s tem se je Momčilo tudi poslovil od svojega lika.

Ne zamudite 2. sezone serije Šverc komerc ob 20. uri na POP TV.

Na žalost ga v drugi sezoni, ki jo lahko spremljate že nocoj ob 20. uri na POP TV, ne bomo več videli. Ko so snemaliŠverc komerc, je Momčilo poleg serije nastopal tudi v gledališču in hkrati prejel mamljivo ponudbo, in sicer naslovno vlogo v novi seriji Drugo ime ljubavi.Ponudbo je seveda sprejel, to pa je terjalo 'žrtvovanje' njegove vloge Kreša. Kot vemo, snemanje serije z veliko epizodami vzame ogromno časa, še posebej, če so to velike in glavne vloge, kar pomeni, da ne moraš opravljati dveh služb hkrati, saj projekti zahtevajo celega človeka.

icon-expand Ne zamudite serije Šverc komerc z novimi nadaljevanji. FOTO: POP TV

Kaj prinaša nova sezona serije Šverc komerc? Nova sezona prinaša nove dogodivščine in zaplete z babico Zorko ter njenimi zabavnimi sodelavci in člani družine. Potem ko so Zorko konec prejšnje sezone ugrabili, je sedaj ujeta v koči svojih ugrabiteljev, Ljuba in njegove sestre Ljubice. Ljubo, ki je še vedno zaljubljen v Zorko, čas izkoristi za to, da ji piše pesmi, česar Ljubica ne odobrava. Marko posodi denar, da bi rešili Zorko. V akcijo tudi vključi Almo, ki pogreša Kreša. Ta je uspešno prispel na Irsko. Tadija in Mate nenehno spremljata spletno kamero v Dublinu, saj sta prepričana, da ga bosta uzrla na posnetku.