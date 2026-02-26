Krik 7: Vrača se ikona med grozljivkami z Neve Campbell na čelu

Ko je leta 1996 na velika platna prišel film Krik, je takratni režiser Wes Craven skupaj s scenaristom Kevinom Williamsonom zasukal žanr grozljivk na način, ki ga od 80. let še ni nihče. Film je postal prelomnica v filmski industriji, saj se je znal istočasno posmehovati žanrskim pravilom in jih hkrati izvajati z izjemno napetostjo, kar je gledalce držalo v popolni negotovosti. Postal je uspešnica, ki se je kaj kmalu razvila v franšizo z milijoni gledalcev po vsem svetu. Na velika platna zdaj prihaja sedmi del z naslovom Krik 7, ki bo nadaljevanje grozljivke Krik VI (2023) in bo sledil preživelim likom iz prejšnjih filmov. "Veste, s franšizo Krik smo odkrili, da ljudje filme gledajo znova in znova. Imajo naslednje življenje in tako naprej. Zato sem ta film napolnil s čim več velikonočnimi jajci – presenečenji za gledalce, kolikor sem jih lahko. Z majhnimi stvarmi, ki jih ljudje morda ne bodo razumeli pri prvem ogledu, jih bodo pa morda razumeli ob drugem ali tretjem ogledu. Na primer: nekatera velikonočna jajca so globoka in gledalci se bodo morali potopiti globoko," je ob premieri novega filma razkril režiser Kevin Williamson.

Neve Campbell in režiser Kevin Williamson. FOTO: Karantanija Cinemas

Na premieri težko pričakovanega filma se je vzdolž rdeče preproge sprehodila tudi zvezdniška zasedba, med njimi Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Scott Foley, Jasmin Savoy Brown in mnogi drugi. "Tako lepo je bilo videti Neve Campbell, biti spet z Neve Campbell in Courteney Cox na snemanju - sodelovati z njima in režirati, je bila uresničitev mojih sanj. Bilo je grozljivo in strašljivo, ampak bili sta tam, da sta me podpirali, bili z mano in se mi smejali. Imeli smo se odlično," je dodal Kevin vpogled v zakulisje snemanja.

Ghostface 2 Krik 7 FOTO: Karantanija Cinemas

Največja novica, ki je razveselila zveste oboževalce, je bila namreč vrnitev Neve Campbell v vlogi Sidney Prescott, saj je preskočila prejšnji film zaradi spora glede honorarja. Krik 7 jo tako ponovno postavi v središče dogajanja – tokrat kot mamo, ki mora zaščititi svojo hčerko pred novim pohodom Ghostfacea. Zgodba se v filmu odvija v mirnem mestecu, kjer si je Sidney Prescott (Neve Campbell) ustvarila novo življenje. A prav takrat se pojavi nov morilec Ghostface in njeni najhujši strahovi se uresničijo, saj postane njegova naslednja tarča njena hči, Isabel May. Odločena, da bo zaščitila svojo družino, se mora Sidney soočiti z grozotami svoje preteklosti, da bi enkrat za vselej naredila konec krvavemu pokolu. 52-letna Campbell se je na premieri dotaknila tudi materinskega nagona: "Mislim, da kot mama ne potrebuješ veliko, da si predstavljaš, kako težko bi bilo, če bi se tvoj otrok znašel v nevarnosti. Zato sem se brez težav vživela v tako imenovano mamo medvedko in se poglobila v moč lika ter v to, kaj je morala storiti, da bi zaščitila svojega otroka." "Ne vem, ali veliko stvari živi tako dolgo in da se ljudje želijo vedno znova vračati in si nekaj ogledati, razen če je res, res dobro. In veste, rodila sem se pred 25 leti, tako da je film izšel približno pet let, preden sem se rodila, in me spremlja že vse življenje. Na vsaki noči čarovnic, ki sem jo kdaj doživela, sem videla Ghostfacea, in zdaj biti vpletena v nastanek nadaljevanja, je res kul," pa je povedala Isabel May, pripadnica mlajše generacije.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right NEVE CAMPBELL Krik 7 Karantanija Cinemas

COURTENEY COX Krik 7 Karantanija Cinemas

ISABEL MAY Krik 7 Karantanija Cinemas





Veliko kritikov omenja, da je Krik 7 ustvarjen skoraj kot nostalgična kapitulacija – film, ki naj bi se zavedal svojega izročila in želi vrniti občutek prvega dela. Čeprav ni uradno potrjen kot zaključek franšize, mnogi verjamejo, da predstavlja naravno točko zaokrožitve Sidneyjine zgodbe.