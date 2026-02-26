Naslovnica
Film/TV

Krik 7: Vrača se ikona med grozljivkami z Neve Campbell na čelu

Los Angeles, 26. 02. 2026 17.28 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
A. J.
Ghostface Krik 7

Franšiza Krik dobiva nadaljevanje s težko pričakovanim filmom Krik 7, ki bo na velika platna pripeljal zvezdnike, kot so Neve Campbell, Courteney Cox in David Arquette. Oboževalci franšize so se najbolj razveselili Campbelline vrnitve, ki se bo ponovno spopadla s kultno masko in morilcem Ghostfaceom.

Ko je leta 1996 na velika platna prišel film Krik, je takratni režiser Wes Craven skupaj s scenaristom Kevinom Williamsonom zasukal žanr grozljivk na način, ki ga od 80. let še ni nihče. Film je postal prelomnica v filmski industriji, saj se je znal istočasno posmehovati žanrskim pravilom in jih hkrati izvajati z izjemno napetostjo, kar je gledalce držalo v popolni negotovosti. Postal je uspešnica, ki se je kaj kmalu razvila v franšizo z milijoni gledalcev po vsem svetu. Na velika platna zdaj prihaja sedmi del z naslovom Krik 7, ki bo nadaljevanje grozljivke Krik VI (2023) in bo sledil preživelim likom iz prejšnjih filmov.

"Veste, s franšizo Krik smo odkrili, da ljudje filme gledajo znova in znova. Imajo naslednje življenje in tako naprej. Zato sem ta film napolnil s čim več velikonočnimi jajci – presenečenji za gledalce, kolikor sem jih lahko. Z majhnimi stvarmi, ki jih ljudje morda ne bodo razumeli pri prvem ogledu, jih bodo pa morda razumeli ob drugem ali tretjem ogledu. Na primer: nekatera velikonočna jajca so globoka in gledalci se bodo morali potopiti globoko," je ob premieri novega filma razkril režiser Kevin Williamson.

Neve Campbell in režiser Kevin Williamson.
Neve Campbell in režiser Kevin Williamson.
FOTO: Karantanija Cinemas

Na premieri težko pričakovanega filma se je vzdolž rdeče preproge sprehodila tudi zvezdniška zasedba, med njimi Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Matthew Lillard, Scott Foley, Jasmin Savoy Brown in mnogi drugi.

"Tako lepo je bilo videti Neve Campbell, biti spet z Neve Campbell in Courteney Cox na snemanju - sodelovati z njima in režirati, je bila uresničitev mojih sanj. Bilo je grozljivo in strašljivo, ampak bili sta tam, da sta me podpirali, bili z mano in se mi smejali. Imeli smo se odlično," je dodal Kevin vpogled v zakulisje snemanja.

Ghostface 2 Krik 7
Ghostface 2 Krik 7
FOTO: Karantanija Cinemas

Največja novica, ki je razveselila zveste oboževalce, je bila namreč vrnitev Neve Campbell v vlogi Sidney Prescott, saj je preskočila prejšnji film zaradi spora glede honorarja. Krik 7 jo tako ponovno postavi v središče dogajanja – tokrat kot mamo, ki mora zaščititi svojo hčerko pred novim pohodom Ghostfacea.

Zgodba se v filmu odvija v mirnem mestecu, kjer si je Sidney Prescott (Neve Campbell) ustvarila novo življenje. A prav takrat se pojavi nov morilec Ghostface in njeni najhujši strahovi se uresničijo, saj postane njegova naslednja tarča njena hči, Isabel May. Odločena, da bo zaščitila svojo družino, se mora Sidney soočiti z grozotami svoje preteklosti, da bi enkrat za vselej naredila konec krvavemu pokolu. 52-letna Campbell se je na premieri dotaknila tudi materinskega nagona: "Mislim, da kot mama ne potrebuješ veliko, da si predstavljaš, kako težko bi bilo, če bi se tvoj otrok znašel v nevarnosti. Zato sem se brez težav vživela v tako imenovano mamo medvedko in se poglobila v moč lika ter v to, kaj je morala storiti, da bi zaščitila svojega otroka."

"Ne vem, ali veliko stvari živi tako dolgo in da se ljudje želijo vedno znova vračati in si nekaj ogledati, razen če je res, res dobro. In veste, rodila sem se pred 25 leti, tako da je film izšel približno pet let, preden sem se rodila, in me spremlja že vse življenje. Na vsaki noči čarovnic, ki sem jo kdaj doživela, sem videla Ghostfacea, in zdaj biti vpletena v nastanek nadaljevanja, je res kul," pa je povedala Isabel May, pripadnica mlajše generacije.

Veliko kritikov omenja, da je Krik 7 ustvarjen skoraj kot nostalgična kapitulacija – film, ki naj bi se zavedal svojega izročila in želi vrniti občutek prvega dela. Čeprav ni uradno potrjen kot zaključek franšize, mnogi verjamejo, da predstavlja naravno točko zaokrožitve Sidneyjine zgodbe.

Razlagalnik

Wes Craven je bil ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je znan predvsem po svojih delih v žanru grozljivk. Velja za enega najvplivnejših režiserjev v tem žanru. Njegovi najbolj znani filmi vključujejo serijo Krik (Scream), serijo Noč čarovnic (A Nightmare on Elm Street), Zadnji izvir (The Last House on the Left) in Brda (The Hills Have Eyes). Craven je bil znan po svoji sposobnosti, da je premikal meje žanra, pogosto je vključeval meta-komentarje in se igral s pričakovanji občinstva, kar je še posebej vidno v seriji Krik, ki je ironično komentirala klišeje grozljivk, hkrati pa jih tudi sama uporabila.

V kontekstu filmov in drugih medijev se 'velikonočna jajca' nanašajo na skrite sporočila, slike, reference ali notranje šale, ki so namerno vključene v delo, pogosto kot poslastica za pozorne gledalce ali oboževalce. Te skrite elemente je mogoče najti v dialogih, vizualnih podrobnostih, zvokih ali celo v samih likih. Ime izhaja iz tradicionalnega iskanja velikonočnih jajc, kjer so skrita jajca, ki jih morajo ljudje najti. V filmih lahko velikonočna jajca vključujejo reference na prejšnja dela istega ustvarjalca, na druge filme, znane osebnosti ali celo na prihajajoče dogodke v zgodbi.

Ghostface je ime, ki ga uporablja serijski morilec v franšizi Krik. Gre za masko in kostum, ki ju morilec nosi pri izvajanju svojih umorov. Maska Ghostface je postala ikonična in prepoznavna po vsem svetu. Ključna značilnost serije Krik je, da se identiteta Ghostfacea skozi filme večkrat spremeni; pogosto gre za skupino ljudi, ki sodelujejo pri umorih, in ne za enega samega morilca. To gledalcem otežuje predvidevanje, kdo je dejanski morilec, in dodaja element presenečenja ter napetosti, saj vsakdo v filmu potencialno lahko postane Ghostface.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
krik krik 7 neve campbell courtney cox kevin williamson

Kdo je moški, ki naj bi ukradel srce igralca Pedra Pascala?

