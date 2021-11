Kriminalna serija Močvirje: kdo je manični morilec?

Temačna zgodba o iskanju maničnega serijskega morilca, ki je nastala v kuhinji ustvarjalne dvojice, ki jo sestavljata scenaristka Milena Marković in režiser Oleg Novkovič , je pustila močan vtis na vse, ki so si jo že imeli priložnost ogledati. Velik pečat zgodbi je dal vrhunski igralec Goran Bogdan , ki je navdušil s svojo mojstrsko igro in izvrstno upodobil glavnega junaka zgodbe Nikolo Krsmanovića. Velik doprinos sami zgodbi je dala tudi odlična igralska zasedba. Poleg Gorana v seriji nastopajo še Stefan Trifunović, Jana Bjelica, Boris Isaković, Dejan Dedić, Nada Šargin, Marta Bjelica in drugi.

Vsebina serije Močvirje

V Beogradu nekdo na izredno krut način ubije tri ženske. Žrtve združuje svobodomiselni življenjski slog in dejstvo, da so matere sinov, ki nimajo očetov. Policijski inšpektor Nikola, nekdanji vojak in huligan, začne preiskovati zločin, s kakršnim se do sedaj še ni srečal. Toda bolj ko se Nikola potopi v preiskavo, bolj je prepričan, da ga nekaj povezuje z morilcem. Kmalu se bo moral soočiti s svojo temno preteklostjo in vsemi skrivnostmi, da bi odkril maničnega morilca. To je zgodba o grehu in hrepenenju, ljubezni in sovraštvu ter prijateljstvu, ki temelji na zločinu in skrivnostih.