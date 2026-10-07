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Kriminalna serija Totalna štala: Ne morete je primerjati z nobeno belgijsko stvaritvijo

Belgija, 07. 10. 2026 12.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Totalna štala

Belgijska osemdelna serija Totalna štala pripoveduje resnično zgodbo in to na način, da bolj resnično ne bi moglo biti, piše revija Variety. Dogajanje je postavljeno v 80. leta, ko belgijski žandarji s pomočjo ameriškega agenta CIA skušajo ujeti prekupčevalce drog, a pri tem sami prestopijo na napačno stran. Med njimi je tudi Jan Laureys, ki ga igra Willem De Schryver, ki si že tako ni želel postati žandar.

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"Čeprav, in to bom povedal tudi v mikrofon, niso bili vsi policisti podkupljeni, je bila žandarija polna škandalov in kriminala. Bilo je veliko nepotizma in imela je strukturo mafije: če je kdo naredil napako, so jo prikrili," je v intervjuju za Mipcom povedal režiser Wim Geudens, ki si skupaj z ekipo ni želel posneti faktografskega šova.

Belgijska serija Totalna štala.
Belgijska serija Totalna štala.
FOTO: VOYO

"Zares so začeli prodajati droge in med njimi je tudi v resnici bil ameriški agent, ki jih je skušal učiti. In prišlo je tudi do sojenja, a niso nikoli pridobili pravih dokazov," pa je dodal Philippe De Schepper, ki je skupaj z Basom Adriaensenom napisal scenarij in soustvarjal serijo. "Prav zato smo se odločili za bolj lahkoten ton pripovedovanja, saj ne vemo, kaj se je zares zgodilo. Wim si je tako želel, da prikažemo tudi to zabavno stran. Posnetih je bilo veliko serij s temačno vsebino," je še dodal.

A to, kar počnejo glavni liki serije, je temačno. "Nimajo moralnega kompasa," je dejal Geudens, ki mu je bila všeč ideja, da bo eden od protagonistov pokvarjenec, ki ljubi življenje. "Je kot Spielbergov film Ujemi me, če me moreš z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi. Vsem laže, a je zelo karizmatičen, pozneje pa spozna, da ni vse samo igra in zabava. Začne se spraševati, kako se lahko spravi iz tega položaja," je dodal.

Serija je imela sprva drugačen naslov, da se je ogrel za svoj lik, pa je potreboval kar nekaj časa tudi glavni igralec. "Bil sem zelo nervozen, ker sem moral upodobiti nekoga, ki je tako poln samega sebe. Jan se vidi, kot da je najbolj zaželen moški. Je narcis. Ko smo začeli s snemanjem, sem bil star 22 let, zato sem začel dvomiti v vse v svojem življenju. Na nek način je bil Jan moj rešenik. Ko sem ga igral, mi je dalo samozavest, ki sem jo potreboval," je priznal.

V seriji so ob De Schryverju nastopili še Tom Vermeir, Tibo Vandenborre, Lien Joosten, Koen De Bouw, Koen De Graeve, Natalie Broods, Rob Van der Auwera, Tom Van Dyck, Dempsey Bovell in Felix Vroman. Glavni igralec pa je dejal še: "Tega ne morete primerjati z ničemer, kar je do sedaj nastalo v Belgiji. Je nekaj čisto drugačnega. Je druge barve. In to je prava beseda – barve. Dejansko imamo barve."

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