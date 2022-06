Kristen Bell 'uradno naznanila' tretji del Ledenega kraljestva

"Prosim vas, da upoštevate dejstvo, da sem to naredila brez dovoljenja," je ob navdušenju občinstva dejala Bellova in pojasnila, da podrobnih informacij ne sme javno deliti, saj pri projektu ni glavna. Igralka je sicer potrdila, da si novega nadaljevanja želi tudi Idina Menzel, ki je v risanki glas posodila princesi Elzi.

Spomnimo, prvi del Ledenega kraljestva je izšel leta 2013 in hitro postal svetovni fenomen med mlajšimi in starejšimi generacijami. Naslovna pesem Let it Go je dlje časa kraljevala na vrhu glasbenih lestvic in prejela številne priredbe. Med drugim je svojo verzijo izdala tudi pevka in nekdanja disneyjeva zvezdnica Demi Lovato.