Kristen Stewart in Viggo Mortensen že kmalu skupaj v trilerju Zločini prihodnosti

Stewartova in Mortensen bosta zaigrala v znanstvenofantastičnem trilerju Crimes of the Future (Zločini prihodnosti) kanadskega režiserja Davida Cronenberga. Film bo prikazal priljubljenega nastopajočega umetnika, čigar triki vključujejo vzgojo novih organov v njegovem telesu.

Film, v katerem bosta sodelovalaKristen StewartinViggo Mortensen, bo postavljen v oddaljeno prihodnost, v kateri so se ljudje razvili onkraj "naravnega stanja in v preobrazbo, ki spreminja njihovo biološko sestavo". V njem umetnik po imenuSaul Tenser sprejme sindrom pospešene evolucije in v telesu požene nove in nepričakovane organe.

icon-expand Viggo Mortensen je z Cronenbergom že sodeloval. FOTO: AP

Odstranjevanje teh organov postane nova vrsta gledališča, ki si zasluži nadaljevanje, pa tudi pozornost vlade. To bo po pisanju revije Variety "nova priložnost za puščanje krvi režiserja, ki se dobro znajde na zaslonu in s svojimi filmi, kot sta bila Smrtonosna dvojčka in Videodrom". Film ni primeren za tiste s šibkim želodcem.

Zločini prihodnosti bodo zaznamovali tudi ponovno združitev režiserja Davida Cronenbergain Mortensena približno deset let po tistem, ko sta zadnjič sodelovala priNevarni metodi. "Imam neporavnane račune s prihodnostjo," je povedal Cronenberg.

icon-expand Kristen Stewart se bo pojavila tudi v filmu o princesi Diani. FOTO: Profimedia

Poleg Mortensena in Kristen Stewart bosta v igralski zasedbi še Lea SeydouxinScott Speedman. Film bosta podprli družbi Neon in Serendipity Point Films. Glavnina snemanja se bo začela poleti v Grčiji, film pa je trenutno v fazi predprodukcije.