Kristen Stewart: Osebna presoja filmov je nekaj zelo subjektivnega

V nemški prestolnici se začenja 73. Berlinale. Žiriji, ki bo presojala glavni tekmovalni program, predseduje ameriška igralka Kristen Stewart. Kot je povedala na novinarski konferenci, se veseli pogovorov s sožiranti, saj da je to nekaj čisto drugega od pogovorov in promocije lastnega filma. Stavi na različnost mnenj.

Ena glavnih zvezd letošnjega Berlinala Kristen Stewart meni, da je osebna presoja posameznih filmov nekaj zelo subjektivnega, a je prepričana, da naj bi zmagali filmi, kar je značilno prav za ta festival, ki posegajo po nečem novem, ki se soočajo z nečim novim, ki so politični in razpirajo raznolikost. Če se vsi ne strinjamo, potem je to v redu, je povedala igralka. Ob tem je priznala, da ima kot predsednica žirije veliko odgovornost, ki jo navdaja s strahom, a ve, da ima okoli sebe talentirano žirijo. "Pripravljena sem, da me filmi in vsi okoli mene spremenijo. Mislim, da smo zato tukaj."

icon-expand Letošnji žiriji Berlinala predseduje Kristen Stewart. FOTO: Profimedia

Ena od članic žirije, iranska igralka, ki živi v Franciji, Golshifteh Farahani, je opozorila na pomembnost filmske umetnosti v diktatorskem režimu. Takrat da postane nekaj esencialnega, kot zrak, ki ga dihamo. Umetniki postanejo grožnja režimu in so hkrati ogroženi. Hongkonški režiser Johnnie To je dodal, da se diktatura filma boji prav zaradi bližine z občinstvom.

Članice in člani žirije, v kateri so še romunski režiser Radu Jude, nemška režiserka Valeska Grisebach, ameriška producentka in direktorica kastinga Francine Maisler in španska režiserka Carla Simon, so se strinjali, kako ključno je, da se občinstvo vrača v dvorane, da gre za skupno izkušnjo, poslušanje in pripovedovanje zgodb, ne glede na to, o kakšni vrsti filmov govorimo. Radu Jude je citiral, in s tem, kot je rekel, "malce pokvaril zabavo", njemu ljubo misel, da je film industrija denarja in neumnosti, a brž dodal, da ne v vseh primerih. Carla Simon, ki je lani za Alcarras prejela zlatega medveda za najboljši film, pa je dodala, da je po lastni izkušnji zelo pomembno, kateri film bo izbrala žirija, saj ga nato vidi in vpliva na občinstvo po vsem svetu.

icon-expand Žirija letošnjega 73. filmskega festivala Berlinale. FOTO: AP