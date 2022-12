Kristen Stewart predsednica žirije Berlinala 2023

"Zelo smo veseli, da smo Kristen Stewart pridobili za to izjemno nalogo. Je ena najbolj nadarjenih in vsestranskih igralk svoje generacije. Od Belle Swan do valižanske princese je vdihnila življenje nepozabnim likom. Kristen Stewart je mlada, uveljavljajoča se filmska ustvarjalka, ki ima že zdaj za sabo impresiven opusom. Je popolna povezava med ZDA in Evropo," sta v sporočilu za javnost zapisala vodji Berlinala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian .

Kristen Stewart velja za eno najbolj nadarjenih hollywoodskih igralk mlajše generacije. Uveljavila se je tudi v mednarodnem okolju, v katerem navdušuje tako občinstvo kot filmske kritike. Kot devetletica je na filmskem platnu debitirala leta 1999. Le tri leta pozneje se je pred kamero pojavila ob Jodie Foster v filmu Davida Fincherja Soba za paniko in dosegla veliko prepoznavnost. Mednarodni preboj je doživela s petdelno sago Somrak (2008-2012). Leta 2010 je gostovala na Berlinalu z neodvisnim filmom Dobrodošli pri Rileyevih v režiji Jakea Scotta. Istega leta je na podelitvi nagrad bafta prejela nagrado za najboljšo mlado igralko.

Leta 2015 je postala prva Američanka, ki je prejela francosko nacionalno filmsko nagrado cezar. Kot režiserka in scenaristka je debitirala leta 2017 s kratkim filmom Come Swim. Leta 2018 je bila članica mednarodne žirije na filmskem festivalu v Cannesu. Nedavno je v kinematografih navdušila z vlogo princese Diane v filmski drami Pabla Larraina Spencer, ki ji je prinesla nominacijo za oskarja in nagrado kritikov za najboljšo igralko. Trenutno pripravlja svoj celovečerni režijski prvenec, in sicer adaptacijo knjižne uspešnice ameriške avtorice Lidie Yuknavitch The Chronology of Water (Kronologija vode).