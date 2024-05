Igralka Kristen Stewart se vrača v svet vampirjev. Američanska in gvatemalsko-ameriški igralec Oscar Isaac bosta zaigrala v vampirskem trilerju Flesh of the Gods, ki ga bo režiral Kanadčan Panos Cosmatos. Stewart in Isaac bosta igrala zakonski par, ki v 80. letih minulega stoletja v Los Angelesu večere preživlja v nočnih klubih.