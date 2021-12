Kristin Davis o nekdanji vlogi Kim Cattrall: Spoštovali smo lik Samanthe

Zvezdnica serije Seks v mestu, Kristin Davis, je tik pred premiero nadaljevanja serije, ki sedaj nosi naslov And Just Like That, spregovorila tudi o liku priljubljene Samanthe Jones, ki jo je v seriji in filmih odigrala Kim Cattrall. Kim se nadaljevanju ni pridružila zaradi osebnih razlogov, Davisova pa je dejala, da na njen lik niso pozabili.

Kristin Davis je pred kratkim nastopila v oddaji Today, kjer je spregovorila o novih epizodah serije, ki sedaj nosi naslov And Just Like That ... Beseda je seveda nanesla na lik Samanthe, ki je v prenovljeni seriji ne bo, vsi pa smo že radovedni, kako so ustvarjalci serije zapeljali zgodbo in pojasnili njen odhod.

icon-expand And Just Like That...se Miranda, Carrie in Charlotte družijo brez Samanthe. FOTO: Profimedia

"Radi imamo Samantho in nikoli je nismo nameravali kar tako izključiti iz zgodbe," je dejala Davisova, ki je tudi izvršna producentka serije. Dodala je, da bo lik Samanthe še zmeraj prisoten, saj ga vsi še vedno spoštujejo. Zvezdnica ob tem ni omenila imena igralske kolegice, ki je Samantho igrala vseh šest sezon Seksa v mestu in dveh filmskih nadaljevanjih. O njenem liku je spregovoril tudi režiser Michael Patrick King, ki je povedal: "And Just Like That ni bil nikoli mišljen za četverico, saj Kim Cattrall iz nekega razloga že v tretjem filmu ni več želela nastopati v vlogi Samanthe. Nikoli nisem razmišljal, da je nastala luknja, ki jo moram sedaj zapolniti. Samantha v njihovih življenjih ni več prisotna. Serija je zgrajena na treh likih in govori o prihodnosti in ne preteklosti." Razkril je še, da lika Samanthe niso ubili.

Oboževalke že nestrpno pričakujejo nove epizode, v katerih bodo po 17 letih od zadnje epizode Seksa v mestu lahko znova spremljale priljubljene Newyorčanke. Med tem časom sta bila posneta še dva filma, prvi je na filmska platna prišel leta 2008, drugi leta 2010, govora pa je bilo še o tretjem, ki pa zaradi sporov med Cattrallovo in ekipo ni nikoli dočakal premiere.

Razlog za nesoglasja naj bi bil predvsem spor med Kim Cattrall in Sarah Jessico Parker, ki je z igro in produciranjem več zaslužila, vse skupaj pa se je nadaljevalo tako, da se je ekipa razdelila na dve strani. Kristin Davis in Cynthia Nixon sta se postavili na stran Parkerjeve, a v javnosti nista nikoli blatili Kim. Tudi Jason Lewis, ki je v seriji odigral Samanthinega ljubimca, je stopil na stran Sarah Jessice Parker.

Pred dnevi je o sporu spregovoril še Chris Noth, ki je v originalni seriji in v novih epizodah odigral lik Živine. Noth je razočaran nad obnašanjem do njegove filmske žene: "Ne maram, da ljudje grdo govorijo o Sarah Jessici, ki je postala tarča, ljudje pa hitro postanejo nesramni. Do nje sem zaščitniški in takšno ravnanje mi ni všeč. To je vse, kar lahko povem."