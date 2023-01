Kritika nominacij za oskarje: Akademija ne ceni glasu žensk

Nominacije oskarjev znova razburjajo z izbiro za najboljšega režiserja, predvsem zato, ker si v tej kategoriji možnosti za zlati kipec ni prislužila niti ena ženska. Čeprav so mnogi verjeli in celo pričakovali, da bo nominirana vsaj Sarah Polley za film Women Talking , pa se to ni zgodilo.

Gina Prince-Bythewood je bila pred kratkim nominirana za nagrado BAFTA za režijo filma The Woman King , medtem ko je bila scenaristka in režiserka Po soncu Charlotte Wells prav tako izločena iz te kategorije. "Nekaj zaporednih let po tem, ko je filmska ustvarjalka prejela oskarja za najboljšo režijo, so bile ženske danes popolnoma izključene iz te kategorije," je komentiral novinar New York Timesa Kyle Buchanan .

Akademijo je kritizirala tudi organizacija Women In Film, ker si nobena režiserka ni prislužila nominacije: "Akademija je znova dokazala, da ne ceni žensk in našega glasu, znova so nas prikrajšali za nominacijo v kategoriji najboljše režije. Nagrada Akademije je več kot le zlati kipec, je karierni pospeševalnik, ki lahko vodi do nadaljnjega dela in povečanega nadomestila."

"Prav zato se bo organizacija še naprej trudila, da bo delo talentiranih žensk, kot so tudi Sarah Polley in njen film Women Talking, Gina Prince-Bythewood s fimom The Woman King, Maria Schrader in film She Said, Chinonye Chukwu, ki je posnela Till in Charlotte Wells, ki je režirala Aftersun, vključeno," so še zapisali.