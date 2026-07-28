Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kritike beneškega festivala: 20 tekmovalnih filmov, a samo ena režiserka

Benetke, 28. 07. 2026 20.48 pred 12 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
V Benetkah se začenja 82. mednarodni filmski festival.

Šest italijanskih filmskih združenj je kritiziralo izbor filmov v glavnem tekmovalnem programu 83. beneškega mednarodnega filmskega festivala. Kritika se nanaša na dejstvo, da se pod režijo izbranih 20 tekmovalnih filmov, ki bodo na festivalu na ogled med 2. in 12. septembrom, podpisuje le ena režiserka.

Med 20 tekmovalnimi filmi, ki se bodo na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah borili za nagrade, je samo ena režiserka. To je dansko-egipčanska filmska ustvarjalka May el-Toukhy s svojim drugim celovečernim filmom Kvinde ukendt, ki ima v angleščini naslov Woman Unknown.

May el-Toukhy je edina ženska režiserka, ki se poteguje za zlatega leva v Benetkah.
May el-Toukhy je edina ženska režiserka, ki se poteguje za zlatega leva v Benetkah.
FOTO: Profimedia

Italijanska združenja 100autori, Anac, Air3, Doc/it, Ewa ter Women in Film, Television & Media Italia so zato nedavno objavila skupno izjavo, v kateri med drugim opozarjajo, da je bilo lani v tekmovalnem programu zastopanih šest režiserk. Ob predstavitvi festivalskega programa prejšnji četrtek je direktor festivala Alberto Barbera sicer povedal, da je takšen izid presenetil tudi same organizatorje, in dodal, da je zelo upal, da bo našel filme režiserk, ki bi bili dovolj kakovostni za uvrstitev v tekmovalni program.

Preberi še Za zlatega leva se bo v Benetkah borilo 20 filmov

Italijanska filmska združenja so se zaradi tega v svoji izjavi osredotočila prav na pojem kakovosti. Kot so izpostavila, kakovost ni nevtralna in objektivna kategorija, temveč pojem, ki se spreminja in razvija. Umetnost po njihovem mnenju ni področje, ločeno od družbenih vplivov, temveč jo oblikujejo razmerja moči, izkušnje in raznoliki pogledi. "Vsak izbor je rezultat določenih stališč, kulturnih ozadij, preferenc, občutljivosti, omejitev in uredniških odločitev," so še zapisala v izjavi in dodala: "Kadar se iz leta v leto ponavlja takšen neuravnotežen izid, ni mogoče preprosto sklepati, da režiserke niso dovolj dobre. Namesto tega je treba preveriti, ali so merila za ocenjevanje filmov še vedno v skladu s sedanjostjo."

Preberi še Beneški filmski festival bo uradno odprl film Ink

Združenja so še spomnila, da je minilo že osem let, odkar je mednarodni filmski festival v Benetkah leta 2018 pristopil k mednarodni pobudi 50/50 do leta 2020, katere namen je spodbujati večjo preglednost postopkov izbora ter bolj uravnoteženo zastopanost žensk in raznolikih skupin v procesih odločanja.

beneški filmski festival film kritike ženske režija tekmovalni program
24ur.com Zaradi stavke v Hollywoodu filmski beneški festival v okrnjeni podobi
24ur.com Novi Sad s prvim filmskim festivalom
24ur.com V tekmovalnem programu Berlinala 20 filmov
24ur.com S podelitvijo nagrad se zaključuje 80. beneški filmski festival
24ur.com V Benetkah začetek 80. mednarodnega filmskega festivala
24ur.com Tekmovalni program Berlinala z dokazom o raznolikosti kinematografije
24ur.com Na beneškem filmskem festivalu zamenjali otvoritveni film
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897