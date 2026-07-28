Kritike beneškega festivala: 20 tekmovalnih filmov, a samo ena režiserka

Med 20 tekmovalnimi filmi, ki se bodo na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah borili za nagrade, je samo ena režiserka. To je dansko-egipčanska filmska ustvarjalka May el-Toukhy s svojim drugim celovečernim filmom Kvinde ukendt, ki ima v angleščini naslov Woman Unknown.

May el-Toukhy je edina ženska režiserka, ki se poteguje za zlatega leva v Benetkah. FOTO: Profimedia

Italijanska združenja 100autori, Anac, Air3, Doc/it, Ewa ter Women in Film, Television & Media Italia so zato nedavno objavila skupno izjavo, v kateri med drugim opozarjajo, da je bilo lani v tekmovalnem programu zastopanih šest režiserk. Ob predstavitvi festivalskega programa prejšnji četrtek je direktor festivala Alberto Barbera sicer povedal, da je takšen izid presenetil tudi same organizatorje, in dodal, da je zelo upal, da bo našel filme režiserk, ki bi bili dovolj kakovostni za uvrstitev v tekmovalni program.

Italijanska filmska združenja so se zaradi tega v svoji izjavi osredotočila prav na pojem kakovosti. Kot so izpostavila, kakovost ni nevtralna in objektivna kategorija, temveč pojem, ki se spreminja in razvija. Umetnost po njihovem mnenju ni področje, ločeno od družbenih vplivov, temveč jo oblikujejo razmerja moči, izkušnje in raznoliki pogledi. "Vsak izbor je rezultat določenih stališč, kulturnih ozadij, preferenc, občutljivosti, omejitev in uredniških odločitev," so še zapisala v izjavi in dodala: "Kadar se iz leta v leto ponavlja takšen neuravnotežen izid, ni mogoče preprosto sklepati, da režiserke niso dovolj dobre. Namesto tega je treba preveriti, ali so merila za ocenjevanje filmov še vedno v skladu s sedanjostjo."