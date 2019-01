Kritike šokiral nov dokumentarec o Jacksonovih zlorabah

V filmu Leaving Neverland sta spregovorila človeka, ki sta Jacksona obtožila nadlegovanja, James Safechuck in Wade Robson. Oba sta pričala pod prisego, da jima Michael nikoli ni storil žalega, tožila sta tudi dediče in zahtevala milijone dolarjev, a je sodišče obe tožbi ovrglo.

Film Leaving Neverland se ukvarja z obtožbami spolnega nadlegovanja otrok, ki so šle na račun pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, v dokumentarcu pa sta o tem spregovorila moška, ki sta ga obtožila nadlegovanja, James SafechuckinWade Robson. Kritiki so po ogledu filma v egiptovskem teatru v Park Cityju precej šokirani.

Nekateri so komentirali že med premorom filma in tvitali, da je"vsebina bolj šokantna, kot so mislili", da so za gledalce priskrbeli zdravniško pomoč, če bi jo kdo potreboval in podobno. Klub temu sta Safechuck in Robson ob prihodu na oder doživela stoječe ovacije, pridružil pa se jima je tudi režiser Dan Reed. Pred dvorano sta se dva protestnika, ki sta zagovarjala Jacksonovo nedolžnost, sprla s policisti.

Predstavniki Jacksonove zapuščine so film obsodili in za Entertainment Tonight izjavili, da"gre za še en neprijeten, nezaslišan in patetičen poskus, da bi izkoristili in zaslužili z Michaelom Jacksonom".

"Wade Robson in James Safechuck sta oba pričala pod prisego, da jima Michael nikoli ni storil žalega ali kar koli neprimernega. Oba sta vložila tožbi proti dedičem in zahtevala milijone dolarjev. Obe tožbi je sodišče ovrglo. V tako imenovanem dokumentarcu gre samo za novo obdelavo ovrženih obtožb. Osupljivo je, da se kateri koli kredibilni filmar sploh loti tega projekta," so še povedali o filmu.

Spomnimo se, da je bil Jackson leta 2005 oproščen vseh obtožb nadlegovanja otrok, sicer pa bosta Channel 4 in mreža HBO film zavrtela v marcu.