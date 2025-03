Kritiki o filmu Sneguljčica: Je hkrati slab in očarljiv

Prve ocene filma Sneguljčica niso najbolj bleščeče, na eni najbolj znanih platform, ki se ukvarja s tem, pa je film dobil zgolj 47 odstotkov od stotih. Tudi kritiki, ki so si filmsko priredbo pravljice že ogledali, imajo mešane občutke. Javnost se je s prvimi pomisleki v zvezi s filmom srečala že leta 2022, ko so ga začeli snemati, težava pa je bila v izbiri palčkov in njihovi zgodbi.

Čeprav so bili ameriški in britanski kritiki mešanih občutkov, pa se je občinstvo, ki si je premiero ogledalo v Ljubljani, navdušilo. Nova izvedba Sneguljčice , priredba legendarnega animiranega filma iz leta 1937, je navdušila prav vse v dvorani, saj je prinesla čarobnost, zabavo, nostalgijo in predvsem ljubezen do klasičnih Disneyjevih zgodb o pogumu, prijaznosti in iskanju lastnega glasu.

Kritiki so pod vprašaj postavili tudi izbiro glavne igralke Rachel Zegler , saj je latinskoameriškega porekla, zato nima porcelanaste polti, po kateri je znan lik Sneguljčice. Studio se je zagovarjal, da je želel z izbiro Zeglerjeve poudariti drugačnost in vsestranskost likov. Glavna igralka se je srečala tudi z nekaj težavami s soigralko Gal Gadot , s katero imata različna pogleda na izraelsko-palestinsko vprašanje.

Na rdeči preprogi v Ljubljani se je zbrala sinhronizacijska ekipa, ki je brezčasno zgodbo približala tudi najmlajšim generacijam, poleg njih pa tudi mnoge mlajše in starejše oboževalke Sneguljčice in številni znani obrazi, med drugimi tudi Nina Osenar s sinom, Teja Jugovic s svojo Sio, Tadeja L. Hoyos, Gaja Hribernik, Alja Glavina, Alenka Husič, Tjaša Hudolin, Katarina Zuccato, Tamara Fortuna in mnogi drugi.

"Kar je v tej Sneguljčici fajn, vsaj zame osebno, je glasba. Napisala sta jo Benj Pasek in Justin Paul, ki sta zakuhala tudi The Greatest Showman in enega najbolj nagrajenih muzikalov v zadnjem času, Dear Evan Hansen. Imata občutek za združevanje starega klasičnega muzikala s sodobnimi melodijami, da zveni zelo sodobno in obenem dvigne vzdušje. Zadnjih 10 let snemam izbore Disneyjev in mi je noro dobro, ker je vsakič znova to produkcija na drugem nivoju, ampak tokrat je bila glasba še posebej dobra. Ko slišiš uvodni komad in potem na koncu zadnjega, ki sta v muzikalih ista, te dvigne na noge. Zelo sem vesel, da sem tokrat sodeloval še s Tomažem Krtom in Samom s Kvatropircev in je bilo res dobro," nam je po premieri povedal Srđan Milovanović.

"Jaz sem res navdušena. Ko snemaš, imaš približno občutek, kako je šlo, ampak šele ko vidiš celo zadevo na velikem platnu, vidiš, da si lahko res ponosen na svoje delo," nam je po premieri povedala pevka Saša Lešnjek, ki je glas posodila Sneguljčici v slovenski sinhronizirani različici. "Imela sem to srečo, da sem dala glas že originalni Sneguljčici, torej risani, zdaj pa še v filmu, ampak sta si onidve tako različni, da je, kot bi bil čisto drug lik. Kdor si je ogledal stari film, bo opazil kar precej razlik – in v sami zgodbi in v načinu petja," je še dodala.

"To je takšna aktivna Sneguljčica. Sama poskrbi zase, je v novodobnem stilu. Sem bil kar malo presenečen, kako se je celotna zgodba oddaljila od tiste, ki se je spomnim še kot knjige. Moram reči, da je še vseeno zanimivo, jaz sem užival v svoji vlogi princa," pa nam je povedal pevec Tomaž Krt.

"Meni je bilo zelo všeč. Jaz sem res taka jokica, sploh pa pri Disneyju, tako da mi je bilo res lepo. Seveda sem gledala Disneyjevo risanko, ko sem bila stara toliko kot ona, pa moram reči, da je film tudi zelo lep. Živali in palčki so zelo dobro računalniško narejeni, pa tudi ta igralka, ki ni čisto bela, kot vemo, da Sneguljčica je, pa tudi sinhronizacija, Saša Lešnjek je tako dobro zapela, da gredo dlake pokonci," je po koncu filma povedala vplivnica Teja Jugovic.