Kritiki so Svet igrač 4 označili za diskriminatornega

Pisateljica Stella Duffy iz Združenih kraljestev na Twitterju zapisala, da ima film Svet igrač 4 v glavnih vlogah le like z belo barvo kože in, da je Mamet sovražen do žensk. Za tuje medije je povedala, da Pixarju ni uspelo reprezentirati manjšin: "Resno, smo leta 2019! Kaj so mislili s tem, da za glavno vlogo niso postavili nobenega temnopoltega lika."

Pisateljica naslavlja tudi to, da animirana komedija vsebuje antifeminizem zaradi lika Bo-Peep, vendar so nekateri gledalci ogorčeni in na njene obtožbe odgovarjajo: "Še vedno se bo zaljubila, še vedno bo imela srečen konec, to ni antifeminizem! Ali pravite, da je antifeminizem to, da se je zaljubila?"