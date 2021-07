Kroni in Mandalorianu po 24 nominacij za televizijske nagrade

Nominacije potrjujejo hitro rast spletnega predvajanja vsebin, saj je v najodmevnejših kategorijah drame, komedije in kratke serije med velikimi televizijskimi mrežami nominacijo dobila le NBC za družinsko dramo This Is Us .

Krona je dobila že svojo 4. nominacijo za najboljšo televizijsko serijo in ima možnost, da prvič doslej osvoji tudi nagrado. Podeljene bodo septembra letos.

Glavna igralca Josh O'Connor in Emma Corrin, ki igrata princa Charlesa in princeso Diano, sta dobila nominaciji za najboljšo moško in žensko vlogo v dramski seriji, skupaj z Olivio Coleman, ki igra kraljico Elizabeto II., nominacijo za stransko žensko vlogo pa je dobila Gillian Anderson, ki igra premierko Margaret Thatcher.

Nominacijo za najboljšo dramsko serijo so poleg Krone in Mandaloriana dobili še The Boys, Bridgerton, Deklina zgodba, Lovecraft Country, Pose in This Is Us. V kategoriji komedij se bodo za emmyja potegovale serije black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, The Flight Attendant, Hacks, The Kominsky Method, PEN15 in Ted Lasso.

V igri za emmyja v kategoriji kratkih serij so The Queen's Gambit, I May Destroy You, Mare of Easttown, The Underground Railroad in WandaVision.

Med nominirankami za najboljšo žensko dramsko vlogo so še Elisabeth Moss (Deklina zgodba), Uzo Aduba (In Treatment) Mj Rodriguez (Pose) in Jurnee Smollett (Lovecraft Country). Med moškimi pa se poleg O'Connorja za nagrado potegujejo tudi Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Rege-Jean Page (Bridgerton), Billy Porter (Pose) in Matthew Rhys (Perry Mason).

Nominacije za najboljše moške glavne vloge v kratki seriji ali televizijskem filmu so dobili Paul Bettany (WandaVision), Hugh Grant (The Undoing), Ewan McGregor (Halston), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) in Leslie Odom mlajši (Hamilton), pri ženskah pa Michaela Coel (I May Destroy You), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision), Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) in Kate Winslet (Mare of Easttown).

Nominacije za večerne oddaje so pripadle oddajam Conan, The Daily Show with Trevor Noah, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight with John Oliver in The Late Show with Stephen Colbert.