Krunoslav je skoraj padel v komo: Tri ženske naenkrat. To je šok.

Trije kmetje so na svojih domačijah čakali na prihod svojih deklet oziroma dam. Tomislav je ob pogledu na favoritko Stelo zadrževal solze, Krunoslav je skoraj padel v komo, Branko pa je svoje dame vznemiril z vrtnico preveč.

Tomislav ob pogledu na Stelo skoraj zajokal Tomislav se je med čakanjem na svoj dekleta sprehodil do kapele, da bi se med pogovorom z Bogom umiril. Njegova favoritka je Stela, natakarica in mama samohranilka, ki so ji avanture tuje in je pripravljena na resno zvezo. Stela: "Videla sem, da je v življenju veliko pretrpel. Tudi jaz sem." Tomislav jo je očaral s svojo nežnostjo in romantičnostjo, pa tudi mirnostjo in resnostjo. Voditeljica Anita je kmetu položila na srce, naj da priložnost tudi drugima dvema dekletoma, Samanti in Antoniji.

icon-expand Tomislav in voditeljica Anita. FOTO: POP TV

Samanta se je opisala kot umetniška duša, mirna in iskrena. Njena velika ljubezen je kamera, z ljubezenskimi zvezami pa ni imela velike sreče. Samanta: "Vedno naletim na napačnega." Na Tomislavu jo je pritegnil njegov mučeniški pogled oziroma žalostne oči. Njen namen je bil posladkati njegovo življenje in ga osrečiti. Antonija se je opisala kot pravična, iskrena in družabna oseba. Po poklicu je agentka za zaposlovanje, sprošča se z rolanjem, že 20 let pa je članica prostovoljnega gasilskega društva. Tomislav se ji zdi iskren, nepokvarjen, pošten in resen. Pa tudi pozoren, kajti pričakal jih je z vrtnicami, ob pogledu na Stelo pa je, kot je povedal, skoraj zajokal.

icon-expand Tomislav je ob pogledu na Stelo skoraj zajokal. FOTO: POP TV

'Tri ženske naenkrat. To je šok.' Krunoslav je s traktorjem prihitel s polja, da bi lepo dočakal svoje izbranke. Bil je vznemirjem in ni vedel, kaj bi sam s seboj. Krunoslav: "Tri ženske naenkrat. To je šok." Med njimi je tudi Ines iz Zagreba, ki v svoj videz vlaga veliko truda. Za partnerja želi imeti ambicioznega moškega, ki bi opravljal vsaj dva poklica in s katerim bi skupaj ustvarila poslovno kraljestvo.

icon-expand Ines zelo skrbi za svoje telo. FOTO: POP TV

Poleg Ines sta bili na poti na Krunoslavovo kmetijo še Irena in Gordana. Slednja je odraščala brez očeta, imela je dva fanta, z enim je bila poročena 15 let in je po ločitvi potrebovala počitek od moških. Ireno pa je bilo strah, da ji konkurentki ne bosta ukradli Krunoslava: "Ker se mi to vedno dogaja ... Nimam sreče." Zaposlena je v klicnem centru, izpopolnjuje jo njena psička, najbolj pa je ponosna na svojo hčerko. Priznala je, da zelo rada dramatizira, a tudi šali, in da je po duši še vedno velik otrok. Ko je Krunoslav zagledal svoje dame, je skoraj padel v komo. Ines je ob tem napovedala, da ga bo okrepila in mu dala napotke za življenje.

icon-expand Krunoslav je skoraj padel v komo. FOTO: POP TV

Jelenova glava in vrtnica preveč Branko se je pred prihodom svojih dam potil na sobnem kolesu, da bi izgubil še kakšen gram. Da ga ne bi katera kar takoj napadla s poljubi, se ni obril. Branko: "Da jo bo bradica pikala. Zato sem jo pustil." Telovadila je tudi njegova Ljubica, ki se je rodila na vasi kot 14. otrok v družini, in je zato bila pripravljena vsa kmečka dela. Poročena je bila 34 let, sedaj pa je ločena. Njena konkurentka Dubravka je bila rojena v bližini Brankove kmetije, zato se je še posebej veselila obiska. Tudi ona obvlada vsa opravila, zelo rada pa plete. Ima šest otrok, na katere je zelo navezana, njen največji ponos pa so vnuki, ki jih je kar 17, in dva pravnuka. Bila je trikrat poročena, dva zakona sta bila slaba, nato se ji je nasmehnila sreča. Tretji mož je bil dober do nje, sprejel jo je nosečo in za njene otroke skrbel kot biološki oče. Njuna sreča je trajala kar 32 let, Dubravka pa se s solzami v očeh spominja njegove nenadne smrti: "Težko je, ko si sam." Upala je, da je tudi Branko čustven, razumevajoč in nežen.

icon-expand Inna je spakirala tudi jelenovo glavo. FOTO: POP TV

Tretja Brankova kandidatka Inna je zbirateljica lutk, na kmeta pa je želela narediti vtis z jelenovo glavo. Iz Rusije se je preselila v hrvaško Medžimurje, potem ko je tam kot turistka spoznala očeta svojega otroka. Ob Branku ji je, kot je povedala, razbijalo srce, zdel se ji je namreč zelo prijazen. Branko je vsaki poklonil vrtnico, a je ena ostala. Branko: "To bom pozneje." Kar pa kandidatkam ni bilo najbolj všeč, še posebej zamišljena je postala Inna.

icon-expand Branko je damam poklonil vrtnice, ena je ostala. FOTO: POP TV