Krunoslav vznemirjen ob Ireni: Kot da je prvič, da je ženska legla poleg mene

Junaki iz Ljubezni na vasi so svojim kandidatkam razkazali spalnice. Krunoslav je Ireni namenil sobo poleg svoje, ob njej pa je požiral sline. Tomislav je šel še korak dlje, svojo favoritko je namestil kar v svoji spalnici.

Ko je Ivo svojim damam razkazal spalnice, je Kata ugotavljala, da na domačiji vsekakor manjka ženska roka. Gordana pa se je še naprej pritoževala, da s kmetom normalen pogovor enostavno ni mogoč, saj ves čas napeljuje na intimnosti. Ko je omenil še prodajalke ljubezni, že ni več vedela, kaj naj reče. Kata pa je diplomatsko pripomnila, da so vse tri njegove dame višjega ranga in da se kmet tega očitno ne zaveda.

icon-expand Krunoslav je ob Ireni požiral sline. FOTO: POP TV

Krunoslav je imel težave z nastanitvijo svojih deklet, saj je Gordana želela spati sama. A je prav njo določil, da bo spala skupaj z Ines, in pri tem tudi vztrajal. Gordana je bila razočarana, zdelo se ji je, da kmet ni mož beseda, on pa se ni spomnil njunega pogovora o sobah. Ko je naznanil, da bo Ireni pokazal svojo sobo, se je ta začudila. Nato je le razkril, da je njena soba poleg njegove. Ko sta sedla na posteljo, je bil iskren: "Vzburil sem se, kot da je prvič, da je ženska legla poleg mene ... Hotel sem se malo pocrkljati." Priznal ji je, da mu je prav ona najbolj pri srcu, saj je realna in se rada šali, poleg tega ni ošabna ali možača, kar ga denimo moti na Gordani.

Branko je svoje dame nastanil v eni veliki sobi in bile so navdušene, kako jo je uredil. Preden je Inna segla po čokoladico, je pokazala svojo podvezico, kar kmetu in konkurentkam seveda ni ušlo. Inna je poleg gore oblačil s seboj prinesla tudi masažne naprave. Ko je zapustila sobo, je Ljubica predlagala, da bi pobrskale po njenih stvareh, toda Dubravka ni bila za to. A je Ljubica to vseeno storila in našla oblačila s čipkami, ki bi bila primerna za nočne klube, pa tudi kapo, kar naj bi pomenilo, da namerava ostati do zime. Inna se je nato vrnila in zmasirala konkurentki, nato še Branka. Povedala je, da je kmeta vrgla na trnek, da bi med njima kliknilo.

icon-expand Josephina se je javila, da bo spala v Damirjevi postelji. FOTO: POP TV

Damirjeva dekleta so bila navdušena nad disko kroglo, ki je napovedovala dobre zabave. Nikita si je zaželela spati prav tam, saj se ji je prostor zdel zelo domač. Kmet je svojim kandidatkam razkazal tudi svojo sobo in Nikita je ugotavljala, da ima postelja dobre vogale za položaje iz Kamasutre. Zato si je premislila, a je Josephina kljub njenemu nasprotovanju vztrajala, da bo sama spala v Damirjevi postelji. Ta je napovedal, da bo prvo noč le spal sam. Vesel pa je bil, da bo v njegovi postelji Josephina, kajti tja se bo zagotovo slej ko prej vrnil. Tomislav naj bi sam določil, kje bodo spala njegova dekleta. V eno sobo je želel namestiti Antonijo in Samanto, Stelo pa je določil za svojo sobo, zaradi česar sta konkurentki ostali brez besed. Stela ni nasprotovala in se je delala nevedno, Tomislav pa je razkril, da je sama izrazila željo, da bi zaradi strahu pred temo spala v njegovi sobi. Stela se je javila, da bo naslednji dan pripravila kosilo, saj je bila njena želja prevzeti kuhinjo. Samanta je opazila, da se je že udomačila, a se je spraševala, kako dolgo bo to trajalo. Tomislava je nato izzvala, zakaj ni pripravil aktivnosti zanje, on pa je želel, da bi se po dolgi poti odpočile. Negativno je bil tudi presenečen, ko je Samanta na mizo postavila plastenko vina, saj v njegovi družini nihče ne pije alkohola.

icon-expand Stela je sama izrazila željo, da bi spala v Tomislavovi postelji. FOTO: POP TV