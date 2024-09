Krutost na družbenih omrežjih obsodili tudi slovenski igralci

Pred sedmimi leti je na Facebooku zaokrožil posnetek, na katerem dva moška do smrti pretepeta vrstnika. V živo si ga je ogledal odstotek slovenske populacije.

"20 000 ljudi, kot je en Ptuj, gleda, kako nekoga do smrti pretepajo. To se mi je zdelo res bizarno, da se to dogaja pri nas, pa se mi je zdelo še bolj bizarno. To mi je dalo misliti," je na premieri filma Opazovanje povedal režiser Janez Burger.

"Imam občutek, da danes mladi vse snemajo, saj če ne posnamejo, je kot da se ne bi zgodilo," pa svoje opažanje povzema igralec Jure Henigman.

"Mislim, da mi nismo tako navajeni na tehnologijo, zdaj pa imamo naenkrat družbena omrežja, zato mislimo, da smo mi na tej strani varni, na drugi strani pa je, kot da je fikcija. Zdaj pa vidimo, da ni," dogajanje na družbenih omrežjih opiše režiser.

"En čuden čas je za resnico v svetu. Biti moramo prisotni in poslušati človeka, ga pogledati v oči in mu prisluhniti," meni igralka Diana Kolenc.

"Ta film sem naredil, da bi sprožil debato in na nek način šokiral ter sprovociral, da bi se začeli o tem pogovarjati," je o svoji nameri povedal Burger.