Ksenija Kranjec navdušila moške tekmovalce Bara: Končno nekdo nov!

Po zgolj enem tednu so tekmovalci srbskega resničnostnega šova Bar dobili dva nova sotekmovalca, ki pa sta slovenskemu občinstvu še kako dobro znana. V šov sta v ponedeljkovi oddaji v živo vstopila Jan Klobasa in Ksenija Kranjec. Nove sotekmovalke so se razveselili predvsem moški tekmovalci Bara, kot so razkrivali njihovi nasmeški.

Postavna Ksenija Kranjec je skupaj z zmagovalcem Kmetije 2019, Janom Klobaso, sinoči vstopila v srbski resničnostni šov Bar. Medtem ko so bili tekmovalci v baru z voditeljico Jeleno in menedžerjem Nenadom, jim je voditeljica naročila, naj se obrnejo proti televiziji, saj bi jim rada pokazala, kaj se v tistem trenutku dogaja v njihovem stanovanju. Na enem od njihovih kavčev sta sedela nova tekmovalca. Moški del tekmovalcev je bil več kot očitno navdušen, da bodo dobili novo družbo, kar je voditeljica takoj opazila. "Damir, čemu takšen nasmešek?" ga je vprašala, on pa ji je odvrnil: "Končno nekdo nov, končno novo meso!" Ostali moški so sicer ostali brez besed, a zaradi njihove mimike in zvokov ob pogledu na Ksenijo je bilo več kot jasno, da so nad njo navdušeni.

icon-expand Jan Klobasa in Ksenija Kranjec FOTO: VOYO

18-letni Zagrebčan Sven je bil prepričan, da Ksenijo od nekod pozna, in zaključil, da jo je verjetno videl na sobotni zabavi v njihovem baru, a je Jelena to tezo hitro ovrgla. Znana se je zdela tudi Splitčanki Maji, zdelo pa se je, da samo Sanja v resnici ve, kdo je Ksenija. Plavolasa Slovenka je namreč že sodelovala v enem od srbskih resničnostnih šovov in morda jo je prepoznala, ker jo je videla v njem. V oddaji v živo sicer še nismo videli, kako je potekalo spoznavanje, a vse to nas še čaka v novih oddajah, ki prihajajo na VOYO. Kot poroča portal kurir.rs naj bi se moški del tekmovalcev izredno trudil okoli Ksenije in vsi naj bi jo želeli čim bolje postreči. No, kot se zdi, pa je plavolaska v pogovoru z Luko, ki je bil v prvem tednu vodja, že povedala, kakšen bo njen način sodelovanja. "Delam lahko, kar hočem. Tukaj igram sama zase. V šov sem vstopila z njim, z Janom. Počakaj nekaj dni in videl boš, zakaj sem prišla prav z njim," je povedala Ksenija. Zdi se, da bosta dogajanje v šovu v naslednjih dneh in tednih popestrila ravno slovenska tekmovalca.

V prvem tednu je Bar sicer zapustila Milica Radanović, ki se je med vsem dogajanjem v stanovanju in baru ves čas držala nekoliko v ozadju in ostajala tiho. Na vročem izločitvenem stolčku se je znašla skupaj s Sofijo Uno, ki pa je v preteklem tednu poskrbela, da so si jo gledalci zapomnili. Sofija se je namreč zapletla s šest let mlajšim Ivanom, s katerim sta bila več kot zanimiva za kamere, ki jih spremljajo 24 ur na dan.