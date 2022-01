Ksenija Kranjec: Privlačijo me starejši moški

V intervjuju za srbski portal je slovenska zvezdnica srbskega resničnostnega šova Bar spregovorila o odnosih v šovu in o moških sostanovalcih. Najprej je bil njen najboljši prijatelj, morda celo simpatija Damir, zdaj pa vso svojo energijo posveča 25-letnemu Ivanu Neškoviću. Kateri ima pri njej več možnosti?

Kaj se dogaja z vama z Damirjem? Vsi so opazili, da si mu vedno bolj všeč. Ne bo se zgodilo, da bi jaz bila z njim. Rekel mi je, da še malo, pa se bo zaljubil vame. Ampak laže. On se je že zaljubil. Mene pa on ne zanima. Ja, pomagal mi je pri pripravi koktajlov, ni pa me podprl, ko so me napadali drugi sostanovalci.

icon-expand Ksenija Kranjec FOTO: Kurir TV

Na začetku ti je bil všeč tudi Svenov oče Darko. Rekla si, da ti je padel v oči in da bi lahko postala tudi Svenova mama. Ja, ampak to je bilo na samem začetku, ko je vstopil v šov. Takoj ko sem slišala, kako razmišlja, sem spremenila mnenje o njem. Zaradi Sofije Une me je celo napadel. Ne zanima me več.

No, si se pa zbližala z Ivanom. Zdaj tudi spita skupaj. Ivan ni zame. Zadnjih nekaj dni se intenzivneje druživa. Že od začetka imava dobro komunikacijo, vedno me je podprl, ko sem potrebovala podporo. Zdaj se je preselil v mojo posteljo in od takrat se še več pogovarjava, objemava, spiva skupaj. Seksa tu ne bo, o tem sem prepričana. Niti poskusil ni, čeprav je rekel, da bi z menoj počel veliko stvari, a da je spoštljiv do mojih svojcev, ki me spremljajo v šovu. Skrbi ga, kako bodo reagirali, zato niti ne poskuša doseči česa več. Od vseh deklet mu jaz pomenim največ. Kakšna Sofija Una ali Maja? Nepomembni sta mu bili, zato pa je imel tako hitro spolni odnos z njima.

icon-expand Ksenija Kranjec in Ivan Nešković FOTO: VOYO

Zakaj ti Sofija Una ni bila všeč? Ko je izpadla, si se vidno razveselila. Ker je hinavska. Pretvarjala se je, da je nekaj, kar ni. Nihče je ni več prenašal. Zahrbtna je in polna kompleksov. V nekem drugem srbskem šovu je tudi Slovenka Denise Dame. Katera od vaju je večja zvezda na priljubljeni platformi, na kateri obe objavljata svoje nazorne fotografije? Jaz sem največja zvezda iz Slovenije, druge lahko samo govorijo, da so. Všečki govorijo zase. Denise je super oseba, zasebno mi je všeč, ampak vse dela za promocijo. Naju ne morete primerjati po priljubljenosti. Jaz sem številka ena, jaz sem njo promovirala na svojem profilu.

icon-expand Ksenija in Damir FOTO: VOYO