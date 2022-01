Ksenija Kranjec v solzah: Jan Klobasa odpuščen iz Bara

Po samo nekaj dneh je srbski resničnostni šov Bar zapustil Jan Klobasa, eden od dveh slovenskih tekmovalcev. Čeprav si je v šov resnično želel in v to prepričal tudi Ksenijo Kranjec, je prišel njegov čas, da se vrne domov. A Jan ni izpadel v okviru tedenskih izločanj, Jana je voditeljica Jelena Nikolić odpustila.

icon-expand Voditeljica Jelena je Jana povabila na pogovor, da bi izvedela, kaj se dogaja, zakaj ne dela. FOTO: VOYO

Delo v Baru ne sme trpeti, nenehno ponavlja voditeljica srbskega resničnostnega šova Jelena Nikolić. In kdor ne dela, naj bo odpuščen. To se je zgodilo Janu Klobasi, ki je v šov vstopil s prijateljico Ksenijo Kranjec pred enim tednom. Jan in Ksenija se v prvem tednu sicer nista preveč izpostavljala, a očitno se je Jan še premalo, saj kot je razvidno iz zadnje epizode, ni delal praktično nič. Tako voditeljica kot menedžer Nenad Mirković nenehno ponavljata, da Bar ni običajen resničnostni šov, da je to šov, kjer tekmovalci resnično delajo, služijo denar in od tega denarja tudi živijo.

icon-expand Slovenska tekmovalca sta v šov vstopila skupaj. FOTO: Kurir TV

Jelena je prav zaradi nedela prišla v Bar, na pogovor poklicala Jana in mu povedala, da je odpuščen, saj sta oba z menedžerjem opazila, da ne dela. To je Jan tudi sam priznal. Ko je Jan prišel iz Bara v stanovanje, je novico predal tudi Kseniji, ki se je že odpravljala v posteljo na nočni počitek. Sicer izkušena tekmovalka resničnostnih šovov je ob novici, da njen prijatelj odhaja, zajokala in mu nekaj stvari tudi očitala. Kaj točno mu je Ksenija povedala med njegovim pakiranjem in zakaj je jokala, si oglejte v novi epizodi Bara na VOYO.

icon-expand Ksenijo je Jan z odhodom spravil v jok. FOTO: VOYO