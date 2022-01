Ksenija o Larinem vstopu v Bar: Ne poznam je najbolje, je pa v redu punca

Ksenija je bila ob Janovem odhodu zelo poklapana, ker je izgubila prijatelja in s tem še enega tekmovalca iz Slovenije, zato je večkrat poudarila, da se ne bi branila še kakšnega tekmovalca iz domačega okolja. In želja se ji je uresničila, v šov je prišla Lara Goršek Kos .

Ksenija Kranjec je v šovu Bar zdaj že skoraj en mesec in zdi se, da je kljub odhodu Jana Klobase našla nekaj prijateljev. Predvsem se je zbližala s sotekmovalcem Damirjem , za katerega se šušlja, da je njena nova simpatija.

"Z Laro se poznava že nekaj časa. Kakšen odnos imava? Nisva ravno prijateljici, ki hodita na kavo, sva pa Instagram kolegici. Občasno si pomagava pri promociji platforme, ki jo imava, OnlyFans. Naredila sem ji profil, malo sem ji pomagala, da se je finančno dvignila," je za 24ur.com ekskluzivno povedala Ksenija in dodala, da Lare sicer osebno ne pozna najbolje: "Pred leti nisva imeli fenomenalnega odnosa, niti ne vem, zakaj. Ona je imela neke zamere proti meni in ko sva prišli skupaj v Kmetijo, mi je rekla, da sem okej punca. Je fajn punca."

30-letnica je vesela, da je dobila slovensko družbo, a je dodala, da se ima v Baru zelo lepo, da se je s tekmovalci lepo ujela, tako da bo z veseljem pomagala Lari, da se bolje vklopi v celotno dogajanje: "Definitivno bom pa pomagala Lari kolikor se da, ker vem, kako je, ko si prvič v Srbiji v šovu, ker sem to izkusila." Ksenija ne ve, kako bodo sotekmovalci sprejeli Laro, ji bo pa ona stala ob strani in bo pokazala, da lahko dve slovenki skupaj stopita in naredita šov.