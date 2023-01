Ksenija skoraj zavrnila vrtnico in užalila Tonija

Po modni reviji je Sanjski moški Toni Šćulac na zmenek v dvoje povabil Danijelo. Kandidatka je pozabila, da je jezna nanj, zmenek pa se je končal s strastnimi poljubi. Na podelitvi pa bi vrtnico skoraj zavrnila Ksenija in njen odziv se Toniju ni zdel prav lep.

Danijela jezna na Tonija Dekleta so se bolj ali manj potila v telovadnici, ko je prispelo novo Tonijevo vabilo na skupinski zmenek: "Potrebujemo za pokončno držo samo malo značaja ali kaj več? V vsakem primeru daj priložnost svoji osebnosti, da zablesti." Namenjeno je bilo Sari, Danijeli, Eli, Janet, Kseniji, Marii in Josipi. Ko so kandidatke prispele na lokacijo, mu je Sara takoj stekla v objem, kar je pogrelo njegovo srce. Danijela ga je bila manj vesela, ker je bila jezna nanj zaradi njegovih nekavalirskih potez.

icon-expand Hana Rodić je osvojila srce prvega sanjskega moškega Hrvaške, Gorana Jurenca. FOTO: POP TV

Posebna gostja je Hana Dekleta so se ta dan preizkusila na modni reviji. Maria se je veselila, saj je pred leti delala kot manekenka, medtem ko se Sara še danes sprehaja po modnih pistah. Posebna gostja na modni reviji je bila Hana Rodić, ki je osvojila srce prvega Sanjskega moškega Hrvaške, Gorana Jurenca. Hana jim je svetovala: "Bodite takšne, kot ste. Ne pretvarjajte se, ker to zelo hitro pride na plano." Opazila pa je, da so se v dekletih prebudila čustva: "Zgodbe, da niso ljubosumne, meni ne morejo prodati." 'To je najhujši dan' Vabilo na zmenek so dobila tudi dekleta, ki so ostala v hotelu. Toni je želel, da se jim pridružijo na posebnem dogodku. Povabil jih je na modno revijo, a kot gledalke, kar pa Stankici ni bilo po godu: "To je najhujši dan." Toni pa je užival ob pogledu na manekenke, Ela se mu je zdela elegantna. Ksenija je navdušila Hano, ocenila jo je kot dominantno. Hana: "Ne pusti se kar tako, to mi je zelo všeč." Danijela je Toniju namenila mrk pogled, Maria se je izkazala kot profesionalka, Josipa pa ni zamudila priložnosti za spogledovanje.

icon-expand Josipa si je med izhodom vzela čas za poljub. FOTO: POP TV

Hanini nasveti vznemirijo Amro Hana je bila mnenja, da se diamant skriva prav med štirimi kandidatkami, ki so sedele v publiki: "Začutila sem nekaj, a ne povem, med kom." Na Amrino željo jim je svetovala, naj ne razkrivajo svojih čustev pred ostalimi dekleti, naj ne izzivajo ljubosumja, poljubi pa naj ostanejo skrivnost. Amra je bila vsa v skrbeh, saj je naredila prav obratno. Hana je še povedala, da se prava čustva razvijejo šele po koncu snemanja, to pa ne pomeni, da ne obstajajo izjeme. Drzna Josipa Med drugim izhodom je Josipa Tonija poljubila. Toni: "Tokrat vsaj ni bil ugriz, tako da ran nimam. Ampak Josipa pusti svojo sled, kadar koli ima priložnost." Stankica pa se je še naprej jezila: "Ne vem, zakaj sem prišla." Toni je na koncu razglasil zmagovalko, ki se je najbolje odrezala, in to je bila Sara. Na zmenek v dvoje je povabil Danijelo, a je kandidatka napovedala, da ta večer med njima ne bo zbliževanja.

Toni podre Danijeline zidove Toni je Danijeli na zmenku laskal s komplimenti, a mu je povedala, da ne pada več na njegov šarm in da se bo moral bolj potruditi. Očitala mu je, da hiti od enega dekleta k drugemu. Ko ji je povedal, da v zasebnem življenju tega ne bi počel, pa je dodala, da se v šovu ravno ne pritožuje. Toni je bil iskren: "Ne verjamem, da bi me opazila tako privlačna punca." Povedala mu je, da je lep in da bi ga najprej opazila na plaži. Priznala je, da je podrl njene zidove in sploh ni mogla biti jezna nanj. Na koncu je že sedela v njegovem naročju in je z veseljem sprejela vrtnico. Tudi poljubila sta se, zaradi česar je bil Toni srečen in zadovoljen.

icon-expand Danijela in Toni sta strastno končala zmenek. FOTO: POP TV

Toni spoznava dekleta Na zabavi se je Toni pogovoril s Saro, a je opazil, da v življenju še ni izkusila pomembnih stvari. Le tako bo izvedela, kaj pravzaprav hoče. Ni se predstavljal v zvezi z njo, mu je bilo pa prijetno v njeni družbi. Ela se mu je zdela v svojem elementu, zaradi česar mu je bila všeč. Je pa dodal, da ob sebi potrebuje damo: "A ne nujno damo, ki ji je zelo pomembno, da jo tudi drugi tako dojemajo." Janet je vprašal, do kod sta prišla. Zdelo se ji je, da napredujeta, poleg tega se ob njem počuti super, s čimer si je prislužila objem. Nato je omenila še medene tedne, kar mu je prav tako laskalo. Ksenija pripravljena na resno zvezo Na tokratni podelitvi vrtnic je med rdečimi bila tudi divja vrtnica, s katero bo lahko ena izmed kandidatk drugi prevzela zmenek ali pa se pridružila skupinskemu zmenku. Na podelitvi je divjo vrtnico pričakovala Ksenija, ki je Danijeli prišepnila, da jo bo zavrnila. Ksenija: "Vsakemu moškemu želim žensko, kot sem jaz. Ne mislim na videz, ampak vse. V življenju sem doživela veliko tako dobrega kot slabega. Pripravljena sem na resno življenje. Ne potrebujem kariere, ne potrebujem ničesar, razen ljubezni in družine. In mirnega življenja."

icon-expand Ksenija si je očitno v zadnjem hipu premislila. FOTO: POP TV

Toni užaljen zaradi Ksenijinega odziva Ko je že zmanjkalo rdečih vrtnic, je voditeljica Antonija presenetila dekleta, češ da tokrat ne bo izpadla nobena. Toni je Kseniji namenil rdečo vrtnico, a ji ni bilo prav, da je bila zadnja. Na vprašanje, ali jo sprejme, je odgovorila: "Za zdaj jo." Toniju se njen odziv ni zdel lep, Ksenija pa je pojasnila: "Sploh se ne morem boriti za moškega, ki ga ne vidim in ne govorim z njim. Na to nisem navajena." Dodala je, da bi jo moral odpeljati za tri dni, da bi lahko ugotovila, če je Toni moški, ki ga potrebuje v življenju. Ksenija: "A za zdaj mislim, da ni." Toni je z divjo vrtnico razveselil Dijano, o Kseniji pa povedal, da se njun odnos ni razvijal, poleg tega se ne more znebiti občutka, da ima skrite namene. Toni: "To danes je samo še potrdilo moje sume."

Sanjski moški Hrvaške bo na sporedu znova jutri ob 21.00 na POP TV. Zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO.