Ksenija v Ivanovem objemu: On je pravi moški

Edina preostala slovenska tekmovalka srbskega šova je zadnjih nekaj dni nenehno v središču dogajanja. S sostanovalci se redko spre – kot pravi sama, je med njimi precej priljubljena, a priznava, da zna narediti šov in se temu ne izogiba, ko ve, da so kamere pozorne na dogajanje v hiši. Medtem ko so se njeni sostanovalci še prejšnji teden spraševali, kaj se dogaja med njo in Damirjem, se je Ksenija raje odločila za mlajšega Ivana.

icon-expand FOTO: VOYO icon-chevron-left icon-chevron-right

Bar je zapustila Sofija Una, ki je bila prva simpatija 25-letnega Ivana Neškovića. Kot pravi Ksenija, je za to zadolžena tudi ona, ker je sostanovalcem razkrila njen pravi obraz. In takoj ko Sofije Une ni bilo več, se je Ksenija hitro znašla v Ivanovem objemu. Še pred Sofijinim odhodom sta si Slovenka in 25-letnik delila posteljo, a se med njima ni nič zgodilo. Zdaj pa se je njun odnos očitno začel stopnjevati. Ponoči se objemata in poljubljata, tega pa niti ne skrivata pred sostanovalci.

icon-expand Ksenija je najprej prijateljevala z Damirjem, zdaj se je odločila za Ivana. FOTO: VOYO

"Ivan je zame pravi moški, saj je zelo pozoren. Vsaka ženska potrebuje takšnega moškega," je Ksenija povedala v izjavi in dodala: "Če bi Damir videl, da sem s kom v sporu, bi si mislil, da bom že sama uredila. Ivan pa ni takšen." Očitno jo je pet let mlajši Srb zelo očaral, saj je priznala tudi, da se zelo dobro poljublja, še vseeno pa vztraja pri teoriji, da sta le prijatelja in nič več.