Ksenija in Sofija v hudem sporu zaradi 25-letnega Ivana

V izločevalni oddaji sta Ksenija Kranjec in Sofija Una Manić pokazali, da je njuna začetna prijateljska simpatija več kot očitno zbledela. Ksenija je voditeljici povedala, da je spregledala, kakšna je Sofija, 31-letne nekdanje misice njene besede niso preveč ganile. Njun spor se je nadaljeval v stanovanju.

Zdi se, da je Ivan Nešković najbolj priljubljen moški tekmovalec v Baru. Zdaj so njegovi čari zavedli že tri dekleta: najprej Sofijo Uno Marić, kasneje se je z njim začela družiti Dalmatinka Maja Kovačević in se z njim tudi predala strastem pod rjuho, na koncu pa se je okoli njega začela vrteti tudi slovenska tekmovalka Ksenija Kranjec. Ali je Ksenijo Ivan resnično očaran ali samo igra igro in želi razjeziti svojo sotekmovalko Sofijo, ki trdi, da sta z Ivanom srečno v zvezi, ni še povsem jasno.

’Prosila si me, naj se ga ne dotikam' Jasno pa je, da gre Kseniji Sofija več kot očitno zelo v nos. Njun spor se je začel v oddaji v živo, kjer sta se na vročem stolu, ki napoveduje izločitev iz oddaje, znašli Sofija Una in Maja. "Kaj si rekla, ko si me spoznala? Naj se ne dotikam tvojega Ivana. Joj, kako si hinavska! Zdaj pa se tega ne spomniš, a ne?" je Ksenija pred vsemi povedala Sofiji Uni, ta pa je dajala vtis, da resnično ne ve, o čem govori. Namreč na vprašanje voditeljice, s kom se Ksenija najmanj razume, je Ksenija brez oklevanja pokazala na 31-letnico. Sofije njene besede niso preveč ganile, saj je prepričana, da ve, kaj ima z Ivanom in še naprej trdi, da sta srečno zaljubljena in da je njuna zveza trdna.

Lepotici sta si skočili v lase. FOTO: Kurir TV

’Uničila ga boš, preveč lažeš’ Njun spor se je nadaljeval v stanovanju, ko so zaključili z izločevalno oddajo. Sofija je Kseniji povedala, da ne dojema, da je med njo in Ivanom nekaj več kot le igra resničnostnega šova. Ksenija pa ji je na to odvrnila: "Ti boš njega uničila, ker si preveč toksična, ker preveč lažeš, ker si propadla misica." V izjavi pa je povedala, da je videla, kakšna je v resnici Sofija in da jo je 31-letnica na začetku zavedla, saj ji je verjela, da je Ivan slab moški, ki je nenehno ljubosumen in laže.

Sofija je sicer prepričana, da se je Ksenija odločila napadati najmočnejše tekmovalce, saj lahko le tako bolj izstopa. Ksenija pa ne popušča, napovedala je, da se bo nenehno družila z Ivanom, da ga bo objemala, poljubljana, se ga dotikala. Ksenija je Sofijo celo izzvala, naj jo udari. Kako se je njun spor končal, si poglejte na VOYO.

Ksenija Kranjec FOTO: VOYO

Ksenija ima oboževalca Če se je ob vstopu Slovenka najbolj razumela ravno s Sofijo, je zdaj priznala, da je pri Maji naredila napako in da jo je prehitro ocenila. S Splitčanko sta se očitno zelo dobro ujeli, saj je enako povedala tudi plavolasa Dalmatinka. Je pa Maja ob pogovoru o odnosih s Ksenijo oplela po Damirju Tepavcu: "Joj, on resnično misli, da ima kakšno možnost s Ksenijo. Pozabi prijatelj, nimaš šans!" Na tej točki se je v pogovor vključila voditeljica Jelena, ki je Damirja vprašala, če mu je Ksenija všeč. Ta je odgovoril, da se z njo rad pogovarja, saj imata skupne teme, kar je potrdila tudi Slovenka. "Na začetku sem se sprla z njim in z Luko, a sem se kasneje pomirila in zdaj se super razumemo," je povedala Ksenija.