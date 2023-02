Ksenija v zadnji oddaji ukradla veliko pozornosti

Ksenija Kranjec se je med snemanjem zaključne oddaje Sanjskega moškega sporekla s pevko Olivero. Zgodbo Tonija Šćulaca in Karoline je opisala kot čudovito, glede njega in Stankice pa je bila v dvomih. Toni in njegova izbranka pa sta zatrdila, da sta srečen par.

Olivera in Ksenija sta se sporekli Voditeljica Antonija je v studiu pozdravila vsa dekleta, ki so se borila za srce sanjskega moškega Tonija Šćulaca. Olivera je ocenila, da je bila v šovu preblaga do deklet, in je bila ponosna, da kot starejša kandidatka ni bila vzor ostalim dekletom. Ksenija Kranjec je nato razkrila: "Ko sem prišla, nobena od punc ni nič lepega povedala o Oliveri. Hotela sem jo sama spoznati ... Notri nisva bili niti prijateljici niti se nisva prepirali. Zdaj se ne marava." Nato sta začeli glasno razčiščevati, Olivera je povedala, da so se po njenem odhodu dekleta še bolj prepirala, Kristina pa jo je spomnila, da so se prepirale zaradi Tonija, in dodala, da Olivera nima spoštovanja niti do deklet niti do sebe.

Amri neprijetno med ogledom posnetkov Polina, ki je bila edina povratnica med dekleti, ni obžalovala ničesar, njena favoritka pa je bila Karolina. Polina: "Med njima sem začutila podobno energijo. Čutila se je njuna povezanost." Ni pa potrdila Amrinih namigovanj, da njena čustva do Tonija niso bila iskrena. Amri je bilo nato silno neprijetno, ko si je ogledala svojo in Tonijevo zgodbo v oddaji, ki je bila polna poljubov. Karolina sprva ni mogla verjeti svojim očem, niti svojim ušesom, ko je Toni izjavil, da se je počutil, kot da sedi ob dekletu, s katerim bo do konca svojega življenja. A je na koncu ocenila, da med Tonijem in Amro ni bilo toliko kemije kot denimo med njim in Polino. Amra pa je dodala, da je s Tonijem ustvarila zelo lepa čustva in spomine: "Tega mi ne more nihče vzeti."

Ksenija sumi, da med Tonijem in Stankico 'ni nič' Sara je povedala, da ob izločitvi ni jokala zaradi Tonija, saj se ji ne zdi sanjski. Ksenija pa je bila iskrena: "Moje mnenje je, da je imel mladih vrh glave in je izbral Stankico. Kolikor sem videla na Instagramu, mislim, da med njima ni nič. Če bosta danes tu rekla, da je, mislim, da bodo gledalci sami videli, da med njima ni nič." Danijela je nato Tonija pohvalila kot korektnega, olikanega, izobraženega in postavnega, a je dodala: "Vedela sem, da tak tip moškega ni zame. Moje in njegovo življenje nista usklajeni."

icon-expand Ksenija v studiu Sanjskega moškega Hrvaške. FOTO: POP TV

Josipa je Toniju dala srce, on ga je zlomil Ko se jim je pridružil Toni, je dekletom takoj namenil kompliment, češ da ob njih ne more ostati ravnodušen. Toni: "Še posebej zdaj, ko jih bolje poznam. Videl sem, kako dobre so." Izkušnja se mu je zdela zelo pozitivna, Josipa pa je povedala, da je bila ob slovesu jezna nanj. Josipa: "Rekla sem mu, da sem mu dala srce in da ga lahko zlomi. Zlomil ga je in ni pomembno. Življenje gre naprej." Pojasnila je, da sploh ni želela priti v studio: "Še vedno ga nočem videti ..." V smehu je zaključila: "Ampak ker ga moram ..." Toni je pojasnil, da je v njej prepoznal lastnosti, ki jih išče pri ženski, in je hotel videti, če je med njima kaj več. A je razvil čustva do drugih deklet, in ko je prisedla Amra, je Toni povedal, da so bila čustva med njima iskrena in da se bo spominjal samo lepih trenutkov. Amra pa bi si želela, da bi ostala prijatelja: "Ker ga ne želim izgubiti kot osebo."

Ksenija: Čudovita zgodba Toni je odgovoril tudi vsem gledalcem, ki so se spraševali, zakaj ni izbral Karoline. Toni: "Do konca sem ostal iskren. Karolina je zelo dobra oseba. Čudovito dekle ... V tistem trenutku sem bil popolnoma prepričan, da to ni to. Zato lahko rečem, da v tem trenutku, čeprav je čudna situacija, jo lahko mirno pogledam v oči in ji rečem, da sem se imel lepo. Vse, kar sva doživela, je bilo iskreno, vseeno pa to med nama ni bilo usojeno."

icon-expand Ksenija je opazila, da je bil Toni ob Karolini drug človek. FOTO: POP TV

Karolina se je strinjala s Tonijevo odločitvijo, tudi njej se je zdelo, da se v zunanjem svetu ne bi tako dobro ujela. A ko so si vsi ogledali njuno pot v šovu, je Ksenija komentirala: "Čudovita zgodba. Čudovito. Notri sem bila kratek čas, ampak to, kar vidim in kar sem videla zdaj, to je čudovita zgodba, za katero ne vem, zakaj se ni nadaljevala. Mogoče se bo danes, nocoj kaj spremenilo, mogoče ne. Imela sta zelo lepe trenutke ... Zdaj sem tudi Tonija videla drugačnega, z mano ni bil tak." Toni se je strinjal z njo, ostale kandidatke pa so dodale, da je bila Karolina ob njem povsem druga, topla oseba. Karolina pa je bila realna: "Nisem se povsem sprostila. Nisem mu dala vsega, kar bi mu v tistem trenutku lahko ... Po eni strani mi je zato žal, ampak si nisem mogla pomagati." Karolina o Toniju in Stankici: Mislim, da sta super skupaj Toni je na vprašanje, ali sta s Stankico še vedno skupaj, odgovoril, da je zelo srečen moški, da sta par in da uživa v vsakem trenutku z njo. Stankica je potrdila, da se je vse odvijalo zelo hitro, on pa je ves dopust preživel pri njej v Banjaluki. Skupaj sta se spominjala njune poti v šovu, nato pa je Danijela povedala: "Ne delujeta mi kot par. Ne vidim čustev. Stankica je kot umirajoči golob. Do Amre ali Karoline je gojil močnejša čustva. To je moje mnenje. To je dobra igra, dobra taktika ... Bomo videli, če je marketinška poteza. Smešno mi je." Ksenija je dodala: "To vesta samo Stankica in Toni."

icon-expand Kandidatke so imele različna mnenja o zvezi Tonija in Stankice. FOTO: POP TV

Olivera je nato razkrila, da naj bi Stankica večkrat omenila, da Toni ni njen tip moškega. Ksenija je stopila paru v bran: "Veš, koliko mojih bivših ni moj tip moškega?" Amra je izjavila, da naj bosta srečna, in dodala: "Bomo videli, do kdaj." Bruna: "Nikomur nista dolžna razlage." Karolina pa je zaključila: "Mislim, da je dojel, da je v tem obdobju Stankica tista prava. Ne pomeni, da ni imel čustev do drugih. To sploh ni pomembno. Ta oseba, ta ženska, mu ugaja. Mislim, da sta super skupaj." Stankica pa je povedala, da sta tako srečna, da sta vse vikende preživela skupaj: "Čeprav ne mara priti, ker moj pes smrči." Toni pa je še potrdil, da je presrečen: "Našel sem to, po kar sem prišel."