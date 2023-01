Kseniji zadnja vrtnica, slovo za Stanko in Olivero

Sanjski moški Toni Šćulac se je po zmenku z Amro strastno poljubljal z Danijelo. Na podelitvi vrtnic je vse do konca čakala Slovenka Ksenija, posloviti pa sta se morali novinka Stanka in na presenečenje vseh pevka Olivera.

Amra dočaka vabilo na celodnevni zmenek Sanjski moški Toni Šćulac je po prihodu treh novih deklet, med katerimi je tudi Slovenka Ksenija Kranjec, osebno prišel eno izmed kandidatk povabit na zmenek. Karolina je bila to jutro jezna nanj, ker je sploh dovolil, da so novinke vstopile v bitko za njegovo srce. Na celodnevni zmenek je povabil Amro, ki je bila presrečna, druga dekleta pa občutno manj, saj se je Amra z njim že poljubila. Toni je med vožnjo z ladjico ugotavljal, da se njun odnos poglablja. Priznal je, da je do zgodnjih jutranjih ur poskušal dešifrirati sporočilo, ki mu ga je dala na zabavi. Všeč mu je bila njena vesela narava, do nje pa je vsekakor čutil več od prijateljstva.

Poljubi v Tonijevem stanovanju Za Amro je bil zmenek v naravi najlepši v življenju in ni se želela vrniti v hišo. Ko jo je Toni presenetil s piknikom, pa je o njem ustvarila še boljše mnenje. Amra: "Ponovno sem zmedena ... Tukaj je pokazal svojo nežno plat. In če smem, bom rekla, da je res sanjski moški." Zmenek ni minil brez poljuba, nakar je Toni predlagal, da bi šla v njegovo stanovanje, kjer bi si pogledala film. Priznal je, da tega ni načrtoval, a da ni želel, da bi se njun zmenek sploh končal. Amra je bila osupla, a je privolila. Za konec ji je poklonil vrtnico in dodal, da se že lahko vidi z njo v zvezi.

icon-expand Toni si Amro lahko predstavlja kot svoje dekle. FOTO: POP TV

Karolina razočarana nad Tonijevo potezo Amra se je naslednje jutro pripravljala na soočenja s konkurentkami. S Tonijem je namreč doživela zmenek, ki je zanj popoln. To pa je najbolj prizadelo Karolino, ki je sanjskemu moškemu dan poprej zaupala, da je ogled filma ob pokovki njen popoln zmenek, saj jo spominja na preživljanje skupnega časa z očetom. 'Ljubek je' Na zabavi se je Toni želel pogovoriti s Saro, kar je bil zanj prvi zmenek z manekenko. Sara je ugotavljala, da je Toni njen tip moškega: "Ljubek je in očala so mi všeč. Ima odlike, ki jih iščem. Iskrenost, duhovitost." Zanimivo ji je bilo tudi to, da je znanstvenik.

icon-expand Toni in Danijela sta pogovor končala s strastnim poljubom. FOTO: POP TV

Strasten poljub z Danijelo, ki ga ni bilo v scenariju Na pogovor je sanjski moški povabil tudi Danijelo, o kateri je razmišljal že nekaj časa, po poljubu na snemanju telenovele pa še toliko bolj. Za začetek se ji je opravičil, če jo je morda s čim prizadel. Danijeli se namreč ni zdelo prav, ker se je poljubil z njo, nato pa na zmenek povabil Ksenijo, za njo pa še Amro. Toni je pojasnil, da v resničnem svetu tega ne bi nikoli naredil. Dodal je: "Pri nama je veliko iskric in to je obema jasno." Pogrešal pa je več pogovorov in poglobljen odnos. A ko ji je poklonil vrtnico, ste se še enkrat poljubila. Toni: "Ta poljub je še bolj poseben, ker ga ni bilo v scenariju." Zaljubljena Dijana in zasliševalka Stanka Dijana je ta večer končno prišla na svoj račun, saj se je s Tonijem že več dni želela pogovoriti o njunem zmenku. Pojasnila je, da je bila tako živčna, da se ni mogla predstaviti v pravi luči. Razlog za to pa je bil preprost, sanjski moški ji je kakopak zelo všeč. Toni se je pogovoril še z novinko Stanko, ki jo je očaral s svojim poklicem, omikanostjo in iskrenostjo. Ko mu je zastavila vprašanje glede poljubljanja z dekleti, ji je pojasnil, da le tako lahko najde pravo. Toni: "Če to ustavim, ker pazim, kaj bodo o meni mislile druge punce, v najin odnos vpletam druge punce, to pa je napaka."

icon-expand Ksenija je dobila zadnjo vrtnico. FOTO: POP TV

Kseniji zadnja vrtnica, poslovili sta se Olivera in Stanka Na podelitvi vrtnic je do konca čakala prav Slovenka Ksenija: "Doslej sem bila všeč vsem. Če se je našel en Toni, ki mu nisem, blagor njemu. In seveda blagor meni." A ji je Toni le namenil zadnjo vrtnico. To je pomenilo slovo za pevko Olivero, ki je bila prepričana, da med dekleti nima konkurence. Danijela je zaradi njenega slovesa jokala, bila je prepričana, da bi morala njena prijateljica ostati dlje. Toni se je Oliveri zahvalil za čudovito izkušnjo in ji je zaželel srečo. Dekleta pa so si oddahnila, saj so si obetala mir v hiši. Poleg Olivere se je poslovila tudi novinka Stanka, ostala dekleta pa so se veselila izleta v Dalmacijo.