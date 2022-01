Kuharji iz serije Ja, Chef!: prvi skupinski intervju z igralci

Le kdo ne pozna kuharjev Zdravca, Tomija, Štefa in slaščičarja Lovra, ki delajo pod okriljem enega in edinega chefa Ljuba Bohinca iz serije Ja, Chef? Zabavna četverica pa ni zabavna le, ko se prelevi v svoje kuharske like, zabavni so tudi igralci sami. Poglejte, kako so nas nasmejali Mario Ćulibrk, Jernej Kogovšek, Luka Cimprič in Matej Puc.

Igralci Mario Ćulibrk, Jernej Kogovšek, Luka Cimprič in Matej Puc so z nami poklepetali v kuhinji restavracije Chateau de Phillipe iz serije Ja, Chef!, z nami delili zabavne anekdote s snemanja in nas s svojimi šalami dodobra nasmejali. Mario igra nekdanjega mornarja, kuharja Zdravca. Zdravkova desna roka je mojster mesnin, Tomi, ki ga igra Luka Cimprič, Matej Puc pa je Štef, pomočnik chefa Bohinca. Vsak ima svojo zgodbo in vsak seriji doda začimbo, zaradi katere je Ja, Chef! ena najbolj gledanih vsebin na VOYO. Poglejte, kako so se znašli med igrico resnica ali izziv.