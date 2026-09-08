Kultne Zvezdne steze praznujejo 60 let od izida prve epizode serije

Začetek predvajanja prve televizijske serije Zvezdnih stez ameriškega filmskega ustvarjalca Gena Roddenberryja je 8. septembra 1966 občinstvu predstavil vizijo prihodnosti, ki temelji na raziskovanju in optimizmu. Ob letošnjem dnevu Zvezdnih stez, ki ga franšiza sicer obeležuje vsako leto, napovedujejo raznovrstne dogodke, piše na uradni spletni strani priljubljene franšize.

Leonard Nimoy kot Spock in Arlene Martel kot njegova nevesta T'Pring. FOTO: Profimedia

Med drugim napovedujejo projekcije nekaterih epizod na prostem v Los Angelesu, tematske epizode kvizov The Price is Right in Let's Make a Deal, oboževalci pa so vabljeni tudi k sodelovanju pri virtualnem vulkanskem pozdravu. Vrhunec slednjega bo v londonskem Muzeju znanosti, kjer bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord za največ ljudi, ki bodo hkrati izvedli ta pozdrav. Izpostavili so tudi tematske epizode pogovorne oddaje Entertainment Tonight ter projekcije na novo restavriranih filmov v več kot 750 ameriških kinematografih. V tematskem parku Movie Park Germany bosta med drugim tekmovanje v preobleki in razstava rekvizitov in kostumov s snemanj.

Serija Zvezdne steze praznuje 60. obletnico od izida prve epizode. FOTO: Profimedia

Kot še piše, bodo ob 60. obletnici Zvezdnih stez odkrili prenovljeno Roddenberryjevo zvezdo na hollywoodskemu pločniku slavnih, ki jo je leta 1991 preminuli scenarist in producent dobil leta 1985. Astronavtka Sophie Adenot, ki je trenutno na Mednarodni vesoljski postaji, bo nosila značko, ki jo je v televizijski seriji Star Trek: Čudni novi svetovi nosil igralec Anson Mount. Po mnenju Johna Van Cittersa, ki je podpredsednik za razvoj blagovne znamke Zvezdne steze pri produkcijski hiši Paramount, njen dolgotrajen uspeh temelji na tistem, kar je bilo že od začetka v njenem jedru. Ob vrednotah, ki jih predstavlja ta franšiza, se je izkazalo, "da je prvotna zasnova Gena Roddenberryja dovolj prilagodljiva, da se lahko v različnih serijah in z različnimi liki nenehno prilagaja in ostaja aktualna za nove generacije gledalcev," so njegove besede povzeli pri Paramount.