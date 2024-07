Kultni film 'Tu pa Tam' z množico oboževalcev obeležil 20. obletnico

"A vi slučajno veste, kako folk na svetu pride do keša?" Tako se začne kultni film 'Tu pa tam'. 20 let mineva, odkar je Mitja Okorn kupil kamero za milijon tolarjev in s svojimi divjimi prijatelji brez finančnih sredstev posnel film, ki ga na pamet citirajo tako mladi kot stari. Sinoči so obletnico obeležili s predvajanjem na kraju zločina, v Kranjsterdamu, zbrala pa se je tudi vsa ekipa.