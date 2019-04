Kultni režiser Singleton se je poslovil pri 51 letih

51-letni John Singleton, režiser, ki smo ga poznali po filmih kot soBoyz N the Hood, Poetic Justice, Higher Learning, Rosewood, Shaft, Baby Boy, Prehitri in predrzni, 4 bratje, režiral pa je tudi videospot Remember The Time za pesem Michaela Jacksona, je pred dnevi odšel v bolnišnico zaradi bolečin v nogi. Tam ga je zadela možganska kap, nato pa je padel v komo.

"To je bila mučna odločitev, ki jo je naša družina sprejela s skrbnim svetovanjem Johnovih zdravnikov. John je umrl mirno, obkrožen s svojo družino in prijatelji. Želimo se zahvaliti neverjetnim zdravnikom v bolnišnici Cedars-Sinai za njihovo strokovno skrb in prijaznost, še enkrat se želimo zahvaliti vsem oboževalcem, prijateljem in njegovim kolegom za vso ljubezen in podporo, ki ste mu jo pokazali v tem težkem obdobju," je v izjavi zapisala njegova družina.

Singleton je bil pri 24 letih dvakrat nominiran za oskarja za film Boyz N the Hood, za scenarij in režijo in bil tako tudi najmlajši Afroameričan, ki je bil do takrat nominiran za režiserskega oskarja.

Zase je večkrat dejal, da se je sam moral naučiti pisati scenarije, saj nihče drug ni želel napisati zgodb, ki jih je želel povedati. Bil je velik vpliv na mlajše filmarje kot staJordan PeeleinBarry Jenkins. Nazadnje se je pripravljal na tretjo sezono kriminalne serije Snowfall. "Še vedno nisem naredil svojega najboljšega dela. Še vedno je pred menoj. Dejstvo pa je, da so moji filmi, vsak od njih, drugačna izjava moje duše," je izjavil pred leti.