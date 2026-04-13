Kultni SNL s šalo na račun Melanie in govora o Epsteinu

Komičarka Chloe Fineman je v kultni oddaji Saturday Night Live (SNL) pretekli konec tedna stopila v čevlje Melanie Trump, ameriške prve dame slovenskih korenin, ter se pošalila na račun njenega nedavnega in nepričakovanega govora, v katerem je naslovila svojo zgodovino s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.
"Živijo, Donald. Poslušaj, odločila sem se pripraviti velik, popolnoma naključen govor, v katerem bom dejala, da nisem Epsteinova žrtev," je Fineman, preoblečena v Melanio, dejala komiku Jamesu Austinu Johnsonu, ki v oddaji SNL imitira Trumpa. "Draga, moram priznati, da to zveni noro. Kdo si? Jaz?" ji je odgovoril. "Kaj pa če naznanim, da sem se komaj da kdaj zabaval z Diddyjem? Bi to pomagalo?" se je še pošalila.
Govor Slovenke je marsikoga presenetil, številni so namreč pripomnili, da "je prišel od nikoder". Kot piše CNN, je najbolj verjetna razlaga za presenetljivi nastop ta, da je skušala zatreti govorice o svoji povezavi z obsojenim Epsteinom, a učinek bo, ugotavljajo, bržkone ravno nasproten.
