Film/TV

Kultni SNL s šalo na račun Melanie in govora o Epsteinu

New York, 13. 04. 2026 14.36 pred 1 uro 1 min branja 0

E.M.
SNL skeč: Donald Trump in Melania Trump

Satirična oddaja Saturday Night Live si je ponovno privoščila Melanio Trump in njen nedavni govor, v katerem je ostro zanikala povezavo z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Kljub temu da so se gledalci ob gledanju skeča nasmejali, so se kasneje v komentarjih na spletu strinjali, da se "meja med realnostjo in satiro z vsakim dnem bolj briše".

Komičarka Chloe Fineman je v kultni oddaji Saturday Night Live (SNL) pretekli konec tedna stopila v čevlje Melanie Trump, ameriške prve dame slovenskih korenin, ter se pošalila na račun njenega nedavnega in nepričakovanega govora, v katerem je naslovila svojo zgodovino s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

"Živijo, Donald. Poslušaj, odločila sem se pripraviti velik, popolnoma naključen govor, v katerem bom dejala, da nisem Epsteinova žrtev," je Fineman, preoblečena v Melanio, dejala komiku Jamesu Austinu Johnsonu, ki v oddaji SNL imitira Trumpa. "Draga, moram priznati, da to zveni noro. Kdo si? Jaz?" ji je odgovoril. "Kaj pa če naznanim, da sem se komaj da kdaj zabaval z Diddyjem? Bi to pomagalo?" se je še pošalila.

Je Melania z govorom o Epsteinu naredila več škode kot koristi?

Govor Slovenke je marsikoga presenetil, številni so namreč pripomnili, da "je prišel od nikoder". Kot piše CNN, je najbolj verjetna razlaga za presenetljivi nastop ta, da je skušala zatreti govorice o svoji povezavi z obsojenim Epsteinom, a učinek bo, ugotavljajo, bržkone ravno nasproten.

56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
