Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Kultni Trainspotting po treh desetletjih znova v italijanskih kinodvoranah

Rim, 06. 10. 2026 09.04 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J. STA
Trainspotting

Film Trainspotting, ki je spremenil zgodovino kinematografije, se po treh desetletjih v digitalno restavrirani različici v Italiji vrača na veliko platno. Prikazali ga bodo v okviru posebnega kinematografskega dogodka, ki bo od 19. do 21. oktobra, poročajo italijanski mediji.

Trainspotting iz leta 1996 in v režiji Dannyja Boylea je po navedbah italijanske tiskovne agencije Adnkronos spremenil zgodovino kinematografije ter postal družbeni manifest in kultni film, ki presega generacije. Film so posneli na podlagi istoimenskega romana Irvina Welsha iz leta 1993. Z digitalno restavrirano različico bodo tudi nove generacije dobile priložnost, da odkrijejo mejnik sodobne filmske kulture, ki je globoko zaznamoval 90. leta minulega stoletja in še danes ostaja nadvse aktualen.

Prizor iz filma Trainspotting.
Prizor iz filma Trainspotting.
FOTO: Profimedia

Film, ki se odvija na Škotskem v 90. letih prejšnjega stoletja, prikazuje deželo, kjer so v ospredju različne odvisnosti ter huda gospodarska, politična in kulturna kriza, ki je v tistih letih zajela Škotsko. Med elementi, ki so prispevali k priljubljenosti filma, izstopa izbrana pripovedna perspektiva, ki se odlikuje po sposobnosti, da se gledalec lahko vživi v realnost glavnih junakov tako z vizualnega kot psihološkega vidika.

Igralci Kevin McKidd, Ewan McGregor in Ewen Bremner
Igralci Kevin McKidd, Ewan McGregor in Ewen Bremner
FOTO: Profimedia

Glavni junak zgodbe je mladi Mark Renton, upodobil ga je Ewan McGregor, ki živi na robu družbe skupaj s skupino prijateljev – med njimi so Begbie (Robert Carlyle), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) in Tommy (Kevin McKidd) – ter z njimi deli življenje, zaznamovano z odvisnostmi, izgredi in negotovostjo. Naslov Trainspotting povzema eno od glavnih interpretacij filma. Angleški izraz se nanaša na v Veliki Britaniji še posebej priljubljen hobi opazovanja in katalogiziranja vlakov. V filmu naslov prevzame metaforičen pomen in postane simbol iskanja brez cilja, podobno kot pri glavnih junakih, ki nenehno iščejo način za pobeg iz resničnosti. Celoten film zaznamuje znameniti slogan Choose Life (Izberi življenje), ki je v središču Markovega uvodnega monologa. Med filmom se njegov pomen bistveno spremeni in postane izraz njegove želje, da se distancira od tega, kar družba opredeljuje kot pravilno in primerno.

Preberi še T2 Trainspotting: Nadaljevanje filma, ki je zaznamoval generacijo

Glasbena podlaga filma Trainspotting, ki je bila sestavni del uspeha filma, velja za eno najbolj legendarnih v zgodovini kinematografije. Film je svojo glasbeno identiteto utrdil tudi s povezovanjem z valom britpopa, techna in underground rocka iz 80. in 90. let minulega stoletja. V Sloveniji si je bilo mogoče Trainspotting letos poleti ogledati v Izoli v tamkajšnjem Letnem kinu Arrigoni.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
trainspotting film digitalna različica

Film Mila/Marija osvojil nagrado občinstva v Zürichu

24ur.com Vrača se mesec italijanske mode
24ur.com Beneški festival bo odprl restavrirani film režiserja erotičnih filmov
Zadovoljna.si Italijanski blišč v Ljubljani
24ur.com Za zlatega leva se bo potegoval tudi film slovenske koprodukcije
Zadovoljna.si Mesec italijanske mode
24ur.com Pred začetkom filmskega festivala Liffe predstavili letošnji program
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Robi333
06. 10. 2026 10.06
Takih filmov ne bo več..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?
Wellness po porodu: luksuz ali nekaj, kar mama v resnici potrebuje?
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več
Dnevni horoskop: Pri enem znamenju se bo prijateljstvo spremenilo v nekaj več
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
vizita
Portal
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Zakaj smo po druženju izčrpani, čeprav smo se imeli fino?
Zakaj smo po druženju izčrpani, čeprav smo se imeli fino?
cekin
Portal
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Kitajska zaprla rekordno število bank
Kitajska zaprla rekordno število bank
To so največje skrbi Nemcev
To so največje skrbi Nemcev
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
moskisvet
Portal
Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Skoraj pokukale na plano: 61-letna zvezdnica obrača glave
Skoraj pokukale na plano: 61-letna zvezdnica obrača glave
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
okusno
Portal
Brez besed do zmage: ta jed je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
voyo
Portal
Poročna pogodba
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984