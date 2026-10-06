Kultni Trainspotting po treh desetletjih znova v italijanskih kinodvoranah

Trainspotting iz leta 1996 in v režiji Dannyja Boylea je po navedbah italijanske tiskovne agencije Adnkronos spremenil zgodovino kinematografije ter postal družbeni manifest in kultni film, ki presega generacije. Film so posneli na podlagi istoimenskega romana Irvina Welsha iz leta 1993. Z digitalno restavrirano različico bodo tudi nove generacije dobile priložnost, da odkrijejo mejnik sodobne filmske kulture, ki je globoko zaznamoval 90. leta minulega stoletja in še danes ostaja nadvse aktualen.

Prizor iz filma Trainspotting. FOTO: Profimedia

Film, ki se odvija na Škotskem v 90. letih prejšnjega stoletja, prikazuje deželo, kjer so v ospredju različne odvisnosti ter huda gospodarska, politična in kulturna kriza, ki je v tistih letih zajela Škotsko. Med elementi, ki so prispevali k priljubljenosti filma, izstopa izbrana pripovedna perspektiva, ki se odlikuje po sposobnosti, da se gledalec lahko vživi v realnost glavnih junakov tako z vizualnega kot psihološkega vidika.

Igralci Kevin McKidd, Ewan McGregor in Ewen Bremner FOTO: Profimedia

Glavni junak zgodbe je mladi Mark Renton, upodobil ga je Ewan McGregor, ki živi na robu družbe skupaj s skupino prijateljev – med njimi so Begbie (Robert Carlyle), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) in Tommy (Kevin McKidd) – ter z njimi deli življenje, zaznamovano z odvisnostmi, izgredi in negotovostjo. Naslov Trainspotting povzema eno od glavnih interpretacij filma. Angleški izraz se nanaša na v Veliki Britaniji še posebej priljubljen hobi opazovanja in katalogiziranja vlakov. V filmu naslov prevzame metaforičen pomen in postane simbol iskanja brez cilja, podobno kot pri glavnih junakih, ki nenehno iščejo način za pobeg iz resničnosti. Celoten film zaznamuje znameniti slogan Choose Life (Izberi življenje), ki je v središču Markovega uvodnega monologa. Med filmom se njegov pomen bistveno spremeni in postane izraz njegove želje, da se distancira od tega, kar družba opredeljuje kot pravilno in primerno.