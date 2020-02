Preživite Prešernov dan v družbi Tina Vodopivca, Branka Đurića, Klemna Slakonje in Borisa Cavazze

Prešernov dan velja za enega največjih slovenskih kulturnih in državnih praznikov, ki ga vsako leto praznujemo 8. februarja in tako obeležujemo obletnico smrti slovenskega pesnika Franceta Prešerna, avtorja slovenske himne. POP TV je poskrbel, da se boste lahko v večernih urah kulturnega dne sprostili, se zabavali in obujali spomine do poznih nočnih oziroma zgodnjih jutranjih ur. Za smeh bo poskrbel stand-up komikTin Vodopivec, Branko Đurić vas bo s traktorjem popeljal v svet ljubezni in rock'n'rolla, Osebna drama z Borisom Cavazzo bo razkrila zgodbo o neizpolnjeni ljubezni in pričakovanjih, nazadnje pa se boste lahko iz udobja lastnega doma sprehodili po Piranu in pričali prepletu treh nenavadnih življenjskih usod.

Ob 20.00 se zabavajte v družbi Tina Vodopivca in Rock'n'Rolla

Od leta 2006, ko je Tin Vodopivec s prvim nastopom vstopil v pri nas še neraziskani svet stand-up komedije, je doma in v tujini zbral že več kot 1500 nastopov, v 7 jezikih, v 17 različnih državah, zato mu mediji zasluženo pripisujejo titulo slovenski ambasador komedije. Na tekmovanju The Funniest Person in the World se je leta 2016 uvrstil med 20 finalistov s celega sveta. Tokratna predstava bo njegova najbolj iskrena, najbolj neposredna do zdaj – čaka nas torej sveži miks bizarnih doživetij, Tinovih opazk in novih avantur.