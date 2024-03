Kung Fu pando poznamo že 15 let, četrti del navdušil

Nedeljsko popoldne je bilo v znamenju četrte risanke v sklopu franšize o bojevniku Poju , ki je mojster kung fuja. V kinu Cineplexx Ljubljana - Rudnik se je zbralo mnoštvo znanih obrazov, med njimi ekipa, ki je v slovenski različici posodila svoje glasove. "Leta 2008 sem bil prvič Kung Fu panda in od takrat do danes ostaja to moja najljubša sinhronizacija," je na premieri animirane risanke povedal igralec Klemen Slakonja , ki je stopil v čevlje enega najbolj slavnih in priznanih kung fu mojstrov na svetu, zmajevega bojevnika Poja.

Po treh smrtonosnih pustolovščinah, v katerih je s svojim neprekosljivim pogumom in norimi borilnimi veščinami premagal zlikovce svetovnega formata, zmajevega bojevnika Poja pokliče usoda, da si že končno malo oddahne. Natančneje, izbran je za duhovnega vodjo doline miru. To pa predstavlja kar nekaj očitnih težav. Prvič - Po o duhovnem vodstvu ve toliko kot o dieti, in drugič - hitro mora najti in usposobiti novega zmajevega bojevnika, preden lahko zasede svoj novi vzvišeni položaj. Ko bi le vedel, kako. S palico modrosti mora izbrati svojega naslednika zmajevega bojevnika, da začne novo potovanje. Pri nas je na voljo za ogled sinhronizirana različica, likom pa so glasove posodili Klemen Slakonja, Iztok Valič, Primož Pirnat, Pavle Ravnohrib, Valter Dragan, Sara Gorše, Karin Komljanec, Damjana Černe, Rok Kunaver, Blaž Šef in drugi.

"Veliko mladih bojevnikov je bilo v dvorani očitno, je bilo čutiti to energijo. Lepo je bilo," je dodal Slakonja o prvih vtisih po prihodu iz dvorane. V njej je bilo poleg mladih bojevnikov, kakopak tudi veliko odraslih, ki so seveda dokaz, da risanke ostajajo namenjene vsem generacijam in se lahko prav vsak iz njih nekaj nauči. "In otroci in odrasli definitivno dobijo neko sporočilo. Tako kot so zdaj vse moderne risanke hvala bogu narejene," je tako izpostavil tudi igralec Rok Kunaver, z njim pa se je strinjala tudi vplivnica Ana Žontar: "Kung Fu panda je zakon! Ima en tak poseben humor in pri nas že tako obožujemo risanke in ta je res posebna". K temu so pritegnili tudi otroci, ki so jih starši pripeljali na ogled risanke, med drugim hči vplivnice Teje Jugovic, ki je bila nadvse otroško iskrena: "Vmes sem želela na stranišče, ampak nisem mogla, ker mi je bila risanka tako všeč".